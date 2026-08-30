मां यशोदा और कान्हा का प्यारा गाना, सास पर प्यार लुटाती 3 बहुएं, 27 साल पुराना गाने में दिखती संस्कारों की झलक

90 के दशक की फिल्मों का जादू आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. उस दौर के कई गाने सिर्फ संगीत की वजह से नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की खूबसूरत झलक दिखाने की वजह से भी याद किए जाते हैं. ऐसा ही एक गाना है जिसमें तीन बहुएं अपनी सास पर प्यार लुटाती नजर आती हैं और घर का हर पल अपनापन से भरा दिखता है. यही वजह है कि 27 साल बाद भी ये गाना सोशल मीडिया से लेकर त्योहारों तक लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और इसे देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं. वहीं जन्माष्टमी के खास मौके पर तो इसे सुने बिना कोई रह नहीं पाता.

मैया यशोदा गाने ने बनाई खास पहचान

ये गाना 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं का है. गाने का नाम मैया यशोदा है, जिसमें घर के प्यार भरे माहौल के बीच कान्हा की शरारतों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया है. गाने में करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे तीनों बहुओं के किरदार में नजर आती हैं, जबकि रीमा लागू सास की भूमिका में दिखाई देती हैं. वहीं सलमान खान, सैफ अली खान और मोहनीश बहल भी इस फैमिली माहौल का हिस्सा बनते हैं. इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसका सादगी भरा अंदाज है, जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है.

तीन बहुओं और सास का रिश्ता बना सबसे खास

इस गाने में सिर्फ कान्हा की कहानी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की गर्माहट भी नजर आती है. तीनों बहुएं अपनी सास के साथ प्यार, सम्मान और अपनापन दिखाती हैं, जो इस गाने को और खास बना देता है. घर की हंसी, छोटे-छोटे पल और परिवार का साथ इसे ऐसा एहसास देते हैं, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं. यही वजह है कि कई लोग इसे बॉलीवुड के सबसे यादगार फैमिली गानों में गिनते हैं.

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27 साल बाद भी क्यों गूंजता है ये गाना

मैया यशोदा सिर्फ पर्दे पर दिखने वाले खूबसूरत सीन की वजह से यादगार नहीं बना, बल्कि इसके पीछे काम करने वाली टीम ने भी इसे खास बनाया. 1999 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं के इस गाने को अलका याज्ञनिक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी. इसका संगीत रामलक्ष्मण ने तैयार किया था, जबकि बोल आर. किरण ने लिखे थे. यही मेलोडी, सादगी और पारिवारिक एहसास इस गाने को आज भी जन्माष्टमी और फैमिली सेलिब्रेशन की पहली पसंद बनाते हैं.

आज भी रील्स और त्योहारों की पहली पसंद

समय के साथ गानों का ट्रेंड बदल गया, लेकिन मैया यशोदा की लोकप्रियता आज भी बरकरार है. जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर ये गाना हर साल फिर से सुनाई देता है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर फैमिली रील्स, डांस वीडियो और त्योहारों से जुड़े कंटेंट बनाते रहते हैं. यही वजह है कि 27 साल बाद भी ये गाना नई पीढ़ी और पुराने दर्शकों के बीच एक जैसा पसंद किया जाता है.

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