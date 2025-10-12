उस एक्ट्रेस की 10 फोटो, एक्टर्स भूल जाते डायलॉग, 5वीं देख कहेंगे- सलमान-धर्मेंद्र यूं ही नहीं थे फिदा

फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जिनकी खूबसूरती देख हर कोई मंत्रमुग्ध होता है, लेकिन आज हम जिस हीरोइन की बात करने जा रहे हैं, बता दें, उन्हें देख हीरो अपने डायलॉग भूल जाते थे और होश खो बैठते थे. अगर आपको लग रहा है कि हम मीना कुमारी, वैजयंती माला, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा, नरगिस दत्त, रेखा, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बच्चन में से किसी एक का नाम लेने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है. दरअसल हम उस हीरोइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है. आइए जानते हैं, उनके बारे में.



- फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला की बात कर रहे हैं, जिनकी खूबसूरती के दीवाने धर्मेंद्र, सलमान खान और अजय देवगन हैं.

- मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में 14 फरवरी, 1933 को दिल्ली में हुआ था. बता दें, उन्हें "बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो" के रूप में जाना जाता है.

- मधुबाला ने 1940 के दशक में 9 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म का नाम 'बसंत' था.

- बतौर चाइल्ड एक्टर उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था. बता दें, साल 1947 में उन्होंने फिल्म

'नील कमल' में मुख्य भूमिका निभाई थी. वहीं 1949 में आई फिल्म 'महल' से वह इतनी पॉपुलर हो गई कि रातोंरात सुपरस्टार बन गईं.

- मधुबाला ने फिल्म मुगल-ए-आजम अनारकली की भूमिका निभाई थी. यह एक ऐसा किरदार है, जिसे आज भी सबसे ज्यादा याद किया जाता है.

- बताया जाता है, मधुबाला का अफेयर एक्टर दिलीप कुमार के साथ चला था. दोनों के रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरीं थी. बता दें, दोनों शादी करना चाहते, लेकिन कथित तौर पर उनके पिताओं के बीच विवाद के कारण दोनों का विवाह नहीं हो सका.

- 1960 में, मधुबाला ने सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली थी. बता दें, जब मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की थी, उस समय वह गंभीर रूप से बीमारी थी और उनका इलाज चल रहा था. ऐसे में दोनों की कोई संतान नहीं है.

- साल 1950 के दशक के अंत में मधुबाला को गंभीर जन्मजात हृदय रोग के बारे में पता चला था. हालांकि बीमारी के बारे में पता चलने के बाद भी वह फिल्मों में एक्टिव थी.

- समय के साथ मधुबाला की हालत और खराब होती गई और अपने जीवन के आखिरी समय उन्होंने सबसे ज्यादा बिस्तर पर बिताया था.

- साल 1933 में जन्मी मधुबाला का जीवन काफी छोटा था और 23 फरवरी 1969 को 36वें जन्मदिन के 9 दिन बाद उनका निधन हो गया. भले ही आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.