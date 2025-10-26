मैक मोहन की भांजी की 6 फोटो, मामा से एक्टिंग में चार कदम आगे, 90s की कहलाती हैं सुपरस्टार 

मैक मोहन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में विलेन के किरदारों को बखूबी निभाया. वह 1970 से लेकर 80 के दशक में एक्टिव रहे और 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इनमें डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, जंजीर, रफ्फू चक्कर, शान खून पसीना जैसी फिल्में शामिल हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले में सांबा के किरदार में उन्हें आज भी जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैक मोहन के परिवार में वह इकलौते सुपरस्टार नहीं थे. बल्कि उनकी भांजी भी 90 के दशक की सुपरस्टार रही हैं, जिन्होंने लगातार हिट फिल्में देकर ये खिताब हासिल किया. नहीं जानते? यह और कोई नहीं एक्ट्रेस रवीना टंडन हैं, जिनके मामा मैक मोहन हैं.

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन अपने शानदार अभिनय और व्यक्तित्व की वजह से हर किसी के दिलों पर राज करती हैं. 90 के दशक में उनके स्टाइल ने उन्हें लोगों के बीच खास जगह दिलाई. रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम रवि टंडन और मां का नाम वीना टंडन (मैक मोहन की बहन) है. दोनों का नाम मिलाकर उन्हें रवीना नाम दिया गया. बचपन से ही रवीना में अभिनय और डांस का खास टैलेंट था.

उन्होंने जुहू के जमनाबाई पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और सेकेंड ईयर में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग और फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा.

रवीना का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'पत्थर के फूल' से हुआ, जिसमें उनके साथ सलमान खान नजर आए थे. बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रवीना ने महज 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' से ही चर्चा में आ गई थी. इस फिल्म में रवीना के अभिनय और खूबसूरती को खूब सराहा गया.

उनके करियर की शुरुआत ही इतनी शानदार थी कि उन्हें फिल्मफेयर का 'न्यू फेस ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी मिल गया. यहीं से उनका सफर शुरू हुआ और उन्होंने लगातार 90 और 2000 के दशक में कई हिट फिल्में दी. 'मोहरा', 'दिलवाले', 'अंदाज अपना अपना', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'घरवाली बाहरवाली', 'अनाड़ी नंबर 1', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'जिद्दी', 'दूल्हे राजा', और 'बुलंदी' जैसी फिल्मों में उनके किरदार लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे.

रवीना ने अपने निजी जीवन में भी साहसी फैसले लिए. महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कजिन की दो बेटियों को गोद लिया और उन्हें अपनी संतान की तरह पाला. बाद में 2004 में उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की। इस शादी से उन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा रणबीर वर्धन और बेटी राशा. उनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफी खुशहाल रही.

रवीना ने अपने करियर में कई अवॉर्ड्स भी जीते. उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड और बॉलीवुड मूवी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. 2023 में उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया. उनके अभिनय और डांस ने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का एक यादगार चेहरा बना दिया.

रवीना ने फिल्मों में ब्रेक लिया, लेकिन कभी अपनी लोकप्रियता खोई नहीं. उन्होंने साउथ सुपरहिट फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' और वेब सीरीज 'आरण्यक' से वापसी की. उनके अभिनय की तारीफ हर जगह हुई. आज भी रवीना टंडन को बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिना जाता है.