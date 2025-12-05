विज्ञापन

Year Ender 2025: ओटीटी पर देखें कम बजट में ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक ने की 40 करोड़ में 300 करोड़ कमाई

साल 2025 में कम बजट की फिल्मों ने बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया. कम लागत में बनी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए और अब OTT पर धमाल मचा रही हैं.

2025 में इन फिल्मों ने कम बजट में की सबसे ज्यादा कमाई
साल 2025 फिल्मों की दुनिया के लिए बेहद यादगार रहा. जहां बड़े-बड़े सुपरस्टार्स की हाई बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं, वहीं कम बजट में बनी कुछ फिल्मों ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि हर कोई हैरान रह गया. कम पैसों में बनाई गई इन फिल्मों ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कमाई में भी कई महंगी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. इन फिल्मों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर थिएटर्स तक गूंजती रही. अगर आपने भी इन्हें मिस कर दिया है, तो अब चिंता की बात नहीं. क्योंकि इनमें से ज्यादातर फिल्में अब OTT पर उपलब्ध हैं. चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट.

1. सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म का बजट सिर्फ 45 करोड़ रुपये था. लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सबको हैरान कर दिया. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

2. महावतार नरसिम्हा

40 करोड़ रुपये में बनी ये पौराणिक और एक्शन ड्रामा फिल्म 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सुपरहिट साबित हुई. इसके VFX और कहानी की खूब तारीफ हुई. इसे अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

3. एक दीवाने की दीवानियत

सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की इस रोमांटिक फिल्म का बजट 25-30 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

4. थुडारम

मोह़नलाल की ये फिल्म 28 करोड़ रुपये में बनी थी और इसने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. क्राइम थ्रिलर होने की वजह से दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

5. लोका चैप्टर वन- चंद्रा

30 करोड़ रुपये में बनी ये फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बड़ी हिट बनी. इसके एक्शन और कहानी का जादू दर्शकों पर छा गया. ये फिल्म भी आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

6. मिराई

50-60 करोड़ के बजट में बनी तेज सज्जा की ये फिल्म करीब 200 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन करने में सफल रही. ये फिल्म आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

7. सू फ्रॉम सो

सिर्फ 6 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चौंका दिया. दर्शकों ने इसे खूब सराहा. आप इस मूवी को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. .

8. रेखाचित्रम

6 करोड़ रुपये की लागत और 57 करोड़ की कमाई. ये फिल्म साल की सबसे सरप्राइज हिट रही. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

