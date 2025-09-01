विज्ञापन

Lokah Chapter 1 worldwide box office collection Day 4: साउथ सुपरस्टार पर भारी पड़ी ये लड़की, चार दिन में 60 करोड़ के पार फिल्म

Lokah Chapter 1 worldwide box office collection Day 4: मलयालम फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' ने दिखा दिया है कि अगर कहानी और एक्टिंग में दम हो तो सुपरहीरो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ सकती है.

Lokah Chapter 1 worldwide box office collection Day 4: पहली बात भारत में सुपरहीरो फिल्में कम बनती हैं. अगर बनती भी हैं तो वह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती हैं. हालांकि इसके एक दो उदाहरण हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, जिसमें कृष का नाम प्रमुखता से आता है. लेकिन साउथ से एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें सुपरहीरो का किरदार एक लड़की निभा रही है. यही नहीं, ये फिल्म 28 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसी दिन साउथ के सुपरस्टार की भी फिल्म रिलीज हुई. लेकिन इस लड़की ने बॉक्स ऑफिस पर इस सुपरस्टार को मात दे दी है. यहां हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा की दो फिल्मों की. पहली है हृदयपूर्वम की जिसमें सुपरस्टार मोहनलाल हैं. जबकि दूसरी फिल्म कल्याणी प्रियदर्शन की 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' है. 

'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कल्याणी प्रियदर्शन की 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' ने चार दिम में भारत में नेट कलेक्शन लगभग 24.30 करोड़ रुपये का कर लिया है जबकि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 28.40 करोड़ रुपये का किया है. अकेले रविवार को फिल्म ने लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से फिल्म कामयाबी की पटरी पर सरपट दौड़ रही है. लेकिन फिल्म ने असली कलेक्शन विदेशों से किया है. इसने विदेश में कुल 35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म 63.40 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है. अगर 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' के बजट की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक, ये 40 करोड़ रुपये है. इस तरह फिल्म प्रॉफिट में आने के बाद अब 100 करोड़ की दिशा में कदमताल कर रही है. जबकि मोहनलाल की हृदयपूर्वम ने चार दिन में 12.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

क्या है 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा'
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' का निर्देशन डॉमिनिक अरुण ने किया है जबकि इसके प्रोड्यूसर दुलकर सलमान हैं. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन के अलावा नस्लेन, सैंडी, नित्या श्री और शरत बाबा लीड रोल में हैं. दिलचस्प यह है कि 28 अगस्त को कल्याणी प्रियदर्शन की 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' रिलीज हुई थी. जबकि 29 अगस्त को फवाद फासिल के साथ उनकी फिल्म 'ओदुम कुटिरा चादुम कुटिरा' रिलीज हुई. लेकिन ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने में कामयाब नहीं रह सकी.

