परम सुंदरी नहीं इस फिल्म की कमाई में 80 प्रतिशत उछाल, फैंस ने बताया- कल्कि 2898एडी-ब्रह्मास्त्र से बेहतर

Lokah Chapter 1 Box Office: मलयालम सुपरहीरो फिल्म लोकाह चैप्टर 1 की कमाई ने रजनीकांत, मोहनलाल, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्मों को तबाह कर दिया है.

परम सुंदरी नहीं इस फिल्म की कमाई में 80 प्रतिशत उछाल, फैंस ने बताया- कल्कि 2898एडी-ब्रह्मास्त्र से बेहतर
परम सुंदरी नहीं इस फिल्म ने कुली और वॉर 2 को पछाड़ा
नई दिल्ली:

इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. लेकिन इसके अलावा भी एक फिल्म है, जिससे उम्मीद तो नहीं थी. लेकिन कमाई में तीन दिनों में 80 प्रतिशत की उछाल ने फैंस को भी हैरान कर दिया है. वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने तो इसे अब तक की बेस्ट सुपरहीरो फिल्म बता दिया है. हम बात कर रहे हैं डॉमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित और दुलकर सलमान द्वारा प्रोड्यूस की गई लोकाह चैप्टर 1 की. इस सुपरहीरो फिल्म में फैंटसी, मायथोलॉजी और साइंस फिक्शन का जोड़ देखने को मिल रहा है, जिसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है.

लोकाह ने पहले दिन 2.7 करोड़ की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 40 प्रतिशत की छलांग लगाई. वहीं इसी दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 केवल 65 लाख की कमाई ही हासिल कर पाई. जबकि रजनीकांत की कुली ने 1.75 करोड़ की कमाई हासिल की. वहीं लोकाह ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है. यहां तक कि मोहनलाल की ह्दयपूरवम भी 2.70 करोड़ के कलेक्शन के साथ पीछे रह गई. हालांकि परम सुंदरी को फिल्म पीछे छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई.

3 दिनों का कलेक्शन देखें तो लोकाह चैप्टर 1 ने पहले दिन मलयालम में 2.7 करोड़ की कमाई की थी. जबकी दूसरे दूसरे दिन 3.65 करोड़ मलयालम और तेलुगू में 35 लाख की कमाई हासिल की थी. वहीं तीसरे दिन मलयालम में फिल्म ने 5.74 करोड़ तो तेलुगू में 1 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि तमिल में 3 दिनों का कलेक्शन 50 लाख रहा है. तीन दिनों में भारत में कमाई 13.95 करोड़ हो पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 25 करोड़ तक पहुंच गई है. हालांकि वीकिपीडिया के अनुसार फिल्म का बजट 100 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसे हासिल करने में अभी फिल्म दूर है.

गौरतलब है कि 28 अगस्त को रिलीज हुई ह्दयपूरवम ने तीन दिनों में भारत में 8.6 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 20 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं परम सुंदरी ने 16.25 करोड़ की कमाई दो दिन में हासिल भारत में की है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 20 करोड़ तक पहुंची है.

