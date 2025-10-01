इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस क्वीन हैं ये 4 एक्ट्रेस, दूसरी वाली ने 40 करोड़ के बजट में 277 करोड़ कमा बनाया ये रिकॉर्ड

इंडियन सिनेमा में अकसर जब भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बात आती है तो पुरुष प्रधान फिल्मों का जिक्र किया जाता है. लेकिन भारतीय सिनेमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. भारतीय सिनेमा में कई ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ी फिल्में दी हैं. इन फिल्मों के बजट सीमित थे, लेकिन इन एक्ट्रेस की शानदार एक्टिंग ने इन्हें बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया. इनमें बॉलीवुड से दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट के नाम सामने आते हैं तो साउथ सिनेमा की नई सनसनी कल्याणी प्रियदर्शन का नाम भी प्रमुखता से आता है. वे ना सिर्फ पहली भारतीय फीमेल सुपरहीरो बनकर आईं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे भी गाड़ दिए.

इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस क्वीन:

1. श्रद्धा कपूर: स्त्री

बजट: 25 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस: 201 करोड़ रुपये

श्रद्धा कपूर ने इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में ब्यूटी विद ब्रेन का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया कि फिल्म को खूब पसंद किया गया. हालांकि फिल्म में बाकी सितारे भी कमाल के रहे, लेकिन फिल्म की यूएसपी उनको ही माना गया.

2. कल्याणी प्रियदर्शन की लोका

बजट: 40 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस: 277 करोड़ रुपये

कल्याणी प्रियदर्शन ने भारत की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म के जरिए सुपरहीरो जॉनर में नया अध्याय लिखा. लोकाह में उनका किरदार मजबूत, जमीनी और प्रेरणादायक है. 32 साल की इस एक्ट्रेस ने यह साबित किया कि महिलाएं भी स्पेक्टेकल-ड्रिवन सिनेमा को पूरी तरह लीड कर सकती हैं. इस तरह साउथ में वो इस तरह का कारनामा करने वाली पहली एक्ट्रेस बन गई हैं. यही नहीं, मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी उनकी ही बन गई है.

3. आलिया भट्ट: गंगूबाई काठियावाड़ी

बजट: 100 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस: 209 करोड़ रुपये

गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ आलिया भट्ट ने अपने करियर की एक बेहतरीन फिल्म दी. यह भी दिखाया कि महिला-प्रधान फिल्में समीक्षकों की तारीफ के साथ-साथ कॉमर्शियल रूप से भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं.

4. दीपिका पादुकोण: पद्मावत

बजट: 215 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस: 585 करोड़ रुपये

संजय लीला भंसाली ने दीपिका पादुकोण के साथ पद्मावत बनाई. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग खूब पसंद की गई और रणवीर सिंह ने उनका अच्छा साथ भी दिया. फिल्म को दर्शकों का जमकर प्यार मिला.