विज्ञापन

तमन्ना भाटिया ने अपने करियर को लेकर कही बड़ी बात, बोलीं - मेरे जीवन में पुरुषों का अहम योगदान है

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक काम कर चुकी हैं और भारतीय सिनेमा में काम करते हुए उन्हें 20 साल हो चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तमन्ना भाटिया ने अपने करियर को लेकर कही बड़ी बात, बोलीं - मेरे जीवन में पुरुषों का अहम योगदान है
तमन्ना भाटिया ने अपने करियर को लेकर कही बड़ी बात
नई दिल्ली:

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक काम कर चुकी हैं और भारतीय सिनेमा में काम करते हुए उन्हें 20 साल हो चुके हैं. अपने अभिनय से लेकर खास गानों तक के लिए मशहूर तमन्ना भाटिया अब अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘डू यू वन्ना पार्टनर' में नजर आएंगी. इस सीरीज के प्रचार के लिए रखे गए एक इवेंट के दौरान उन्होंने अपने करियर में पुरुषों की अहमियत पर बात करते हुए कहा, “कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है. वैसे ही एक सफल औरत के पीछे कई मजबूत पुरुषों का सहयोग और आशीर्वाद होता है. ये मेरे जीवन में सच्चे मायनों में शानदार स्तंभ रहे हैं.”

ये भी पढ़ें: तलाक की अफवाहों के बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा डांस करते आए नजर, इस अंदाज में दिखा कपल

एक्ट्रेस ने कहा, “मैं सच में कह रही हूं, अपने जीवन से एक बात आपको बता सकती हूं. मेरे पिताजी वास्तव में मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं. और आज मैं उनकी वजह से आपके सामने खड़ी हूं.” आगे बोलते हुए तमन्ना ने कहा, “एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप इतने अलग-अलग किरदार निभाती हैं. कभी तमिल फ़िल्म, कभी तेलुगु फ़िल्म, कभी गीत गाती हैं, तो कभी शो होस्ट करती हैं. ये सब मैं कर पाई हूं तो इसका श्रेय घर से मिले पिताजी, भाई और मेरे जीवन के अद्भुत पुरुषों के समर्थन को जाता है.”

अपनी बात को खत्म करते हुए तमन्ना भाटिया ने कहा, “और इसलिए जब लोग हमें पर्दे पर देखते हैं या किसी इंटरव्यू में देखते हैं, तो मैं उन सभी पुरुषों से कहना चाहूंगी – अपने घर में जो भी औरतें हैं, उनका समर्थन कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि वे भी आगे बढ़ें, तो उनके लिए मौजूद रहिए. और मैं आज आपके सामने इसका जीता-जागता प्रमाण हूं कि मेरे जीवन के अद्भुत पुरुष हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं और मैं यहां उन्हीं की वजह से हूं.” इस वेब सीरीज में तमन्ना के साथ डायना पेंटी, नीरज कबी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी और जावेद जाफरी भी हैं.यह 12 सितंबर से अमेजन प्राइम पर देखी जा सकेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tamannaah Bhatia, Do You Wanna Partner, Do You Wanna Partner Trailer, Web Series Do You Wanna Partner, Actress Tamannaah Bhatia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com