30 करोड़ की फिल्म ने कमाए 101 करोड़, दिलदार प्रोड्यूसर ने किया ऐलान- सारा प्रॉफिट टीम के साथ बांटूंगा

साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज़ फिल्म लोका की शानदार सफलता को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों के दिलों में छा गई है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसी बीच दुलकर सलमान ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिसने उनकी दरियादिली और टीम स्पिरिट दोनों को सामने ला दिया है. दुलकर सलमान का ऐलान ऐसा है दो उनकी टीम मेंबर्स की खुशी तो बढ़ाने वाला है ही. साथ ही इस ऐलान को सुनकर दुलकर सलमान के फैन्स भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे.

दुलकर सलमान का ऐलान

दुलकर सलमान का ये फैसला इंडस्ट्री में एक मिसाल बन सकता है. आमतौर पर फिल्मों की सफलता के बाद स्टार्स ही ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं और मुनाफे का बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास जाता है. लेकिन दुलकर सलमान का कहना है कि लोका चैप्टर वन की कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कहा, “जब हर कोई इतनी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता है, तो सफलता का फल भी सबको मिलना चाहिए. ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है.” एबी जॉर्ज ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी साझा की है.

फैन्स और इंडस्ट्री ने की जमकर तारीफ

दुलकर के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. फैन्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टार का नहीं बल्कि एक लीडर का काम है. वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे “गेम चेंजर” बता रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि अगर बड़े स्टार्स भी ऐसा कदम उठाएं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा. लोका ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रु. के क्लब में एंट्री कर ली है और कमाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में टीम को प्रॉफिट शेयरिंग का ये फैसला निश्चित तौर पर उनके लिए किसी बोनस से कम नहीं है.