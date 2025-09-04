विज्ञापन

30 करोड़ की फिल्म ने कमाए 101 करोड़, दिलदार प्रोड्यूसर ने किया ऐलान- सारा प्रॉफिट टीम के साथ बांटूंगा

दुलकर सलमान ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिसने उनकी दरियादिली और टीम स्पिरिट दोनों को सामने ला दिया है. दुलकर सलमान का ऐलान ऐसा है दो उनकी टीम मेंबर्स की खुशी तो बढ़ाने वाला है .

Read Time: 2 mins
Share
30 करोड़ की फिल्म ने कमाए 101 करोड़, दिलदार प्रोड्यूसर ने किया ऐलान- सारा प्रॉफिट टीम के साथ बांटूंगा
30 करोड़ की फिल्म ने कमाए 101 करोड़, दिलदार प्रोड्यूसर ने क्या ऐलान
नई दिल्ली:

साउथ सुपरस्टार दुलकर सलमान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज़ फिल्म लोका की शानदार सफलता को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म न सिर्फ दर्शकों के दिलों में छा गई है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसी बीच दुलकर सलमान ने एक ऐसा ऐलान किया है, जिसने उनकी दरियादिली और टीम स्पिरिट दोनों को सामने ला दिया है. दुलकर सलमान का ऐलान ऐसा है दो उनकी टीम मेंबर्स की खुशी तो बढ़ाने वाला है ही. साथ ही इस ऐलान को सुनकर दुलकर सलमान के फैन्स भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: बिग बॉस 19 में आने के लिए क्या कल्प वृक्ष से तान्या मित्तल ने मांगी थी मुराद ? वायरल हुआ पुराना वीडियो

दुलकर सलमान का ऐलान
दुलकर सलमान का ये फैसला इंडस्ट्री में एक मिसाल बन सकता है. आमतौर पर फिल्मों की सफलता के बाद स्टार्स ही ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं और मुनाफे का बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास जाता है. लेकिन दुलकर सलमान का कहना है कि लोका चैप्टर वन  की कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कहा, “जब हर कोई इतनी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करता है, तो सफलता का फल भी सबको मिलना चाहिए. ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है.” एबी जॉर्ज ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी साझा की है.

फैन्स और इंडस्ट्री ने की जमकर तारीफ
दुलकर के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. फैन्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक स्टार का नहीं बल्कि एक लीडर का काम है. वहीं इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे “गेम चेंजर” बता रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि अगर बड़े स्टार्स भी ऐसा कदम उठाएं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों का मनोबल और बढ़ेगा. लोका ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रु. के क्लब में एंट्री कर ली है और कमाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे में टीम को प्रॉफिट शेयरिंग का ये फैसला निश्चित तौर पर उनके लिए किसी बोनस से कम नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lokah Chapter 1 Chandra, Dulquer Salmaan, Movie Lokah, Lokah Chapter 1 Chandra Box Office Collection, Lokah Chapter 1 Chandra Box Office Collection Day 5
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com