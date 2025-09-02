ना कोई हीरो, ना ही बड़ा बजट, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है ये फिल्म, पहले ही वीकेंड पर आई पैसे को सुनामी

मलयालम सिनेमा ने पहली बार फीमेल सुपरहीरो को बड़े पर्दे पर उतारा है. ‘लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा', जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिका में हैं, रिलीज के साथ ही ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कामयाबी के झंडे गाड़ रही है. कम बजट वाली‘लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा' ने अपने पहले की वीकेंड पर धमाकेदार कमाई कर कई फिल्मों को धूल चटा डाली है. साउथ में इस फिल्म के क्रेज काफी देखने को मिल रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन

करीब 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में तहलका मचा दिया.

• गुरुवार को फिल्म ने ओपनिंग की ₹2.7 करोड़ से.

• शुक्रवार को ₹4 करोड़, शनिवार को ₹7.6 करोड़ और रविवार को ₹10.1 करोड़ का कलेक्शन हुआ.

• सोमवार को, जो आमतौर पर धीमा दिन होता है, फिल्म ने ₹6.65 करोड़ कमाए.

भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन ₹31.05 करोड़ पहुंच चुका है. वहीं, पहले वीकेंड में ही वर्ल्डवाइड ₹65 करोड़ की कमाई के साथ यह जल्द ही 100 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली है.

कहानी और निर्देशक की तैयारी

फिल्म का निर्देशन किया है डॉमिनिक अरुण ने. उन्होंने कहानी को मलयालम लोककथाओं से जोड़ा है, जिनमें पिशाच और ओझा की दंतकथाएं वर्षों से सुनाई जाती रही हैं. फिल्म एनालिस्ट श्रीधर पिल्लई कहते हैं, “आप केरला में वंडर वुमन जैसी फिल्म नहीं बना सकते. यहां कहानी को जमीन से जोड़ना पड़ता है. निर्देशक ने यही किया, पुरानी लोककथाओं को आज के दौर की परिस्थितियों में ढाल दिया.”

तकनीकी स्तर और सुपरहीरो यूनिवर्स

पिल्लई के मुताबिक,‘लोका' सिर्फ एक सुपरहीरो फिल्म नहीं है, बल्कि यह लोककथाओं और आधुनिक दौर का शानदार संगम है. कैमरा वर्क, एडिटिंग और तकनीकी स्तर पर यह इतनी मजबूत है कि यक़ीन करना मुश्किल है कि इतनी सीमित लागत में इसे बनाया गया है. सबसे अहम यह है कि इसमें बड़े सुपरस्टार्स नहीं हैं, फिर भी यह सुपरस्टार फिल्मों के बराबर बिजनेस कर रही है.”

कल्याणी प्रियदर्शन की सबसे बड़ी हिट

कल्याणी पिछले चार–पांच सालों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है. पिल्लई कहते हैं, “यह किरदार और कहानी कल्याणी पर एकदम फिट बैठते हैं. यही वजह है कि यह उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है.”

अंतरराष्ट्रीय पहुंच

28 अगस्त 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को न सिर्फ भारत में बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में भी दर्शकों ने देखा. इसके अलावा इसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया है.

बदलाव की ओर इशारा

पिल्लई का मानना है कि ‘लोका' की सफलता इस बात का सबूत है कि दर्शक अब सिर्फ बड़े नामों पर नहीं, बल्कि कंटेंट पर दांव लगाते हैं. “आज दर्शक कंटेंट चाहते हैं. सिर्फ बड़े सितारों के नाम पर टिकट नहीं बिकते. ओटीटी के जमाने में कहानी और प्रस्तुति ही सबसे बड़ा स्टार है. ‘लोका' इसका ताजा सबूत है.” लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा' सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा के लिए एक नए दौर की शुरुआत है. इसने दिखा दिया है कि मजबूत कहानी, तकनीकी गुणवत्ता और नए चेहरों के दम पर भी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार किया जा सकता है. फीमेल सुपरहीरो की यह यात्रा अब दर्शकों की उम्मीदों को और ऊँचा उठा चुकी है, और इंडस्ट्री के लिए यह एक संकेत है कि बदलाव का वक्त आ चुका है.