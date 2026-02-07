विज्ञापन

जब युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे थे सैफ अली खान, सीन को करीना ने बताया दिल के बेहद करीब, बोलीं- तब पता नहीं था

करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया है. करीना ने 2003 में बनी फिल्म 'एलओसी कारगिल' का एक सीन शेयर किया, जिसमें वह और उनके पति व अभिनेता सैफ अली खान नजर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
जब युद्ध में जाने के लिए तैयार हो रहे थे सैफ अली खान, सीन को करीना ने बताया दिल के बेहद करीब, बोलीं- तब पता नहीं था
करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया है
नई दिल्ली:

करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया है. करीना ने 2003 में बनी फिल्म 'एलओसी कारगिल' का एक सीन शेयर किया, जिसमें वह और उनके पति व अभिनेता सैफ अली खान नजर आ रहे हैं. यह सीन उस समय का है, जब सैफ ने भारतीय सेना के कैप्टन अनुज नय्यर का किरदार निभाया था. फिल्म कारगिल युद्ध पर आधारित थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था. यह वीडियो करीना के लिए बेहद खास है.

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में सैफ अली खान अपने किरदार में युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और करीना उनका हौसला बढ़ाती दिख रही हैं. सीन में करीना कहती हैं कि लड़ाई पर जाने से पहले कम से कम एक बार पीछे जरूर देख लेना. इस पर सैफ का किरदार जवाब देता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे कुछ भी हो. करीना ने इस वीडियो को साझा करते हुए इसे एक भावनात्मक यात्रा बताया. उन्होंने पोस्ट कैप्शन में लिखा, 'हमें तब नहीं पता था.' उनके कैप्शन का मतलब है कि उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि भविष्य में वे एक साथ होंगे और असल जिंदगी में उनका रिश्ता इतना खुशहाल होगा.

यह भी पढ़ें : वही चेहरा, वही आंखें और वही अंदाज, हीमैन के हमशक्ल को देख फैंस हुए हैरान, बोले- धर्मेंद्र के स्टारडम को आगे ले जाएगा

फिल्म के बारे में बात करें, तो 'एलओसी कारगिल' भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन विजय पर आधारित फिल्म है, जिसे मई 1999 में पाकिस्तानियों को भारत के कारगिल क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था. फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, अभिषेक बच्चन, सनी देओल, मनोज बाजपेयी, नागार्जुन, आशुतोष राणा और राज बब्बर जैसे कई बड़े कलाकार थे.

यह भी पढ़ें : 'हम नंबर 1 हैं',अंडर-19 विश्वकप जीतने पर बिग बी ने टीम इंडिया को दी बधाई,‘दुश्मन को ठोक दिया'

महिला कलाकारों में रानी मुखर्जी, रवीना टंडन, नम्रता शिरोडकर, करीना कपूर, ईशा देओल, महिमा चौधरी, प्रीति झंगियानी, ईशा कोप्पिकर, दिव्या दत्ता और प्रिया गिल शामिल थीं. यह फिल्म अपने समय की सबसे लंबी फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई 255 मिनट है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
LOC Kargil Box Office, Loc Kargil Film Budget, LOC Kargil Trivia, Loc Kargil Star Cast, Loc Kargil Movie Facts
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com