सहेली के घर में अपना पालतू सांप खो बैठी ये एक्ट्रेस, डर के मारे बुरा हुआ हाल

जनवरी में लॉस एंजिल्स के जंगलों में लगी भयानक आग से कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा. एक्ट्रेस ज़ोई क्रेविट्ज़ और उनकी मां लिसा बोनट भी अपना घर छोड़कर अपनी दोस्त, मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के खूबसूरत LA वाले घर में शिफ्ट हो गईं. लेकिन वहां रहते-रहते एक दिन ऐसा हुआ कि घर में अफरा-तफरी मच गई. वजह थी लिसा बोनट का पालतू सांप ‘ऑर्फियस', जो टेलर स्विफ्ट के बाथरूम में एक छोटे से छेद में घुसने लगा. इस सांप को निकालने के चक्कर में बाथरूम का हाल खराब हो गया.

पालतू सांप और बाथरूम में हड़कंप

ज़ोई क्रेविट्ज़ ने एक टीवी शो में बताया कि उनकी मां लिसा बोनट टोपांगा कैन्यन में रहती हैं. जहां आग का खतरा ज्यादा था. इसलिए वो टेलर स्विफ्ट के घर आ गईं और अपने पालतू सांप को भी साथ ले आईं. आखिरी दिन सांप को बाथरूम में एक छोटा छेद मिला और वो उसमें घुसने लगा. घबराकर ज़ोई क्रेविट्ज़ और उनकी मां ने सांप को बचाने के लिए बाथरूम का एक हिस्सा तोड़ डाला. आखिरकार टेलर स्विफ्ट के हाउस मैनेजर आए और सीटिंग एरिया का एक हिस्सा खोलकर सांप को सुरक्षित बाहर निकाला. पालतू सांप की इस हरकत ने ज़ोई क्रेविट्ज़ और उनकी मां लिसा बोनट दोनों को डरा दिया था.



टेलर स्विफ्ट का रिएक्शन और घर की खूबसूरती

ज़ोई क्रेविट्ज़ ने मरम्मत का खर्च उठाने की पेशकश की और टेलर स्विफ्ट को इस बारे में तब तक नहीं बताया. जब तक सब ठीक नहीं हो गया. बाद में जब उन्होंने टेलर स्विफ्ट को ये कहानी सुनाई, तो टेलर स्विफ्ट ने हंसते हुए इसे मजाक में ले लिया. आपको बता दें कि टेलर स्विफ्ट का घर 1930 के दशक का पुराना और बेहद सुंदर है, जिसे वो संभालकर रखना पसंद करती हैं. इस घटना के बाद टेलर स्विफ्ट ने अपना 12वां एल्बम ‘द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल' भी अनाउंस किया. हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं है.