Dhurandhar 2 vs Toxic on 19 March: रामायण के रावण से 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर टकराएगा धुरंधर का हम्जा

Dhurandhar 2 vs Toxic: 19 मार्च का दिन फिल्म मेकर्स के साथ साथ फिल्म लवर्स के लिए भी बहुत खास होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं.

Dhurandhar 2 vs Toxic: मार्च 2026 में होने वाली है बड़ी टक्कर!
नई दिल्ली:

Dhurandhar 2 vs Toxic on 19 March 2026: साल 2026 का मार्च बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. धमाकेदार इसलिए क्योंकि दो बड़ी फिल्में एक ही दिल रिलीज होने जा रही हैं. एक अपनी धुरंधर की पार्ट 2 यानी धुरंधर 2 और दूसरी साउथ सिनेमा से पैन इंडिया स्टार बन चुके यश की टॉक्सिक. आज यानी 8 जनवरी को यश के 40वें बर्थडे पर मेकर्स ने यश की आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज किया और रिलीज के साथ ही दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया. अगर आप इसकी एक झलक देखें तो समझ जाएंगे कि यश हॉलीवुड फील वाली एक अलग तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं. इससे पहले भी वह केजीएफ के साथ दर्शकों को इम्प्रेस कर चुके हैं तो एक्टिंग के मामले में तो फील्डिंग सेट है. अब बाकी कहानी फिल्म रिलीज होने पर ही खुलेगी.

रावण और हमजा की होगी टक्कर?

आप सोच रहे हैं कि टॉक्सिक और रावण की बात कहां से आई. दरअसल रामायण में यश ही तो रावण बनने वाले हैं तो ऐसे में उन्हें इस नाम से तो पुकारा जा ही सकता है. बस वहीं से हमें रावण का रेफरेंस ले लिया लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में देखा जाए तो रणवीर सिंह और यश दोनों ही बॉक्स ऑफिस के मॉन्स्टर हैं.

अभी से ये कहना भी मुश्किल होगा कि कमाई के मामले में झंडे गाड़ने वाली धुरंधर के आगे टॉक्सिक फीकी पड़ सकती है लेकिन ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल अलग तरह की होने वाली हैं. इसलिए टक्कर तो तगड़ी ही होगी.

एक तरफ देशभक्ति के जज्बे वाली 'धुरंधर 2' जिसके पहले पार्ट ने पहले ही तहलका मचाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ 'टॉक्सिक' जिसे सोशल मीडिया से थम्ब्स अप मिल चुका है. अब दो इतने धमाकेदार ऑप्शन होंगे तो चॉइस तो मुश्किल ही होगी.

हालांकि सिनेमा लवर हैं तो दोनों फिल्में देखना भी कोई नुकसान की बात नहीं क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होंगे इस बात की गारंटी पक्की है. इनमें से बाजी कौन मार जाता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा. धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है जबकि टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं.

