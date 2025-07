क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के पहले एपिसोड में अपनी सास के भूत से बात करती दिखी तुलसी

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का प्रीमियर 29 जुलाई को रात 10.30 बजे हुआ. इस शो के पहले एपिसोड का फैन्स को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि ये एक लंबे समय बाद उन्हीं किरदारों और कलाकारों के साथ लौट रहा था. आमतौर पर टीवी शो में लीप तो देखने को मिलते हैं लेकिन कभी कलाकार बदल जाते हैं तो कभी कलाकारों को बड़ी उम्र का दिखाने के लिए मेकअप का सहारा लिया जाता है. लेकिन इस सीजन-2 में सब कुछ काफी ओरिजनल सा था. कहानी में कुछ नए किरदार जोड़े गए जो इसे आगे बढाएंगे लेकिन बेसिक स्टार कास्ट वही थी.

पहले एपिसोड को मिले रिएक्शन से पता चल रहा है कि दर्शकों को इसका कितना इंतजार था. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी हैशटैग के साथ हजारों ट्वीट हैं जो पुरानी यादों को ताजा करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बचपन में मैं भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी के टाइटल ट्रैक पर इसी तरह घर के दरवाजे खोला करती थी. एक ने लिखा, करन और नंदनी साथ में बेहद अच्छे लग रहे हैं. करन और तुलसी का बॉन्ड भी बेहद प्यारा लगा.

As a kid, I'd dramatically open doors to the #KyunkiSaasBhiKabhiBahuThi

title track like Tulsi 💁‍♀️ Today, hearing that track again hit like a wave of nostalgia. Those beautiful days of childhood. #KSBKBT . pic.twitter.com/2zje0sMYgO — POOJA ||krish-vaani ❤️|| (@_Poojacreatex_) July 29, 2025

Evergreen Karan and Nandini ♥️♥️

Ahhhh... Still they look so beautiful together . Karan n Tulsi bond used to be so precious 💞 💞 #HitenTejwani #GauriPradhan #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 #kyunkisaasbhikabhibahuthi #ksbkbt2 pic.twitter.com/ZJITjraudu — Opsora needs prayer only now🤲 (@Being_romeli) July 29, 2025

एक यूजर ने लिखा, 25 साल का ये बदलाव अच्छा लगा. आज टीवी शो में 2 साल में लीप देखने को मिल जाता है. लेकिन इश शो में ये असल लीप महसूस हो रहा है. हम भी इस शो को देखते-देखते बड़े हो गए. एक फैन ने लिखा, फीलिंग्स बयां करने के लिए शब्द नहीं है. इस शो से कई यादें जुड़ी हैं.

No words can describe the feeling. It's pure nostalgia. So many real life memories associated with ‘Kyunki'.



That golden era of television is back! #kyunkisaasbhikabhibahuthi #tulsiisback #kyunkiwatchparty #kyunki2 #kyunkisaasbhikabhibahuthi2 pic.twitter.com/FpqKaai4ip — Saadii (@SaadiSpunk) July 29, 2025

पहले एपिसोड में अपनी सास और बा को याद कर इमोशनल हुई तुलसी

पहले एपिसोड में वीरानी परिवार के दो सदस्य दीवार पर फोटो और हार के साथ नजर आए. तुलसी ने उन्हें भी प्रणाम किया और यादें ताजा कीं. इन दो सदस्यों में एक तो बा यानी सुधा शिवपुरी थीं जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं. इनके साथ अपरा मेहता की तस्वीर भी टंगी थी. अपरा तुलसी की सास के किरदार में थीं. अपरा के किरदार को आगे तो नहीं बढ़ाया गया लेकिन पहले एपिसोड में एक स्पेशल अपीयरेंस थी. इसमें दिखाया गया कि तुलसी जब सास को याद करती है तो उनकी आत्मा सामने आ जाती है और तुलसी से बात करने लगी है.