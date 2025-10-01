विज्ञापन

Kurukshetra Trailer: कुरुक्षेत्र का ट्रेलर रिलीज, नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखेगी महाभारत के 18 दिन के युद्ध और 18 योद्धाओं की कहानी

Kurukshetra Trailer: नेटफ्लिक्स वेब सीरीज कुरुक्षेत्र का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज में महाभारत के 18 दिन की कहानी को 18 योद्धाओं के साथ दिखाया गया है.

Kurukshetra Trailer: नेटफ्लिक्स सीरीज कुरुक्षेत्र का ट्रेलर रिलीज
नई दिल्ली:

'कुरुक्षेत्र' का ट्रेलर (Kurukshetra Trailer) रिलीज हो गया है. नेटफ्लिक्स (Netflix) की इस वेब सीरीज में महाभारत के उन 18 दिन की कहानी दिखाई जाएगी जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की बीच युद्धा हुआ था. इस सीरीज की खासियत यह है कि इन 18 दिन की कहानी में 18 योद्धाओं के पराक्रम उनकी जिंदगी को दिखाया जाएगा. ट्रेलर में देखा जा सकता है कि महाभारत के महत्वपूर्ण पलों को इसमें संजोया गया है. वैसे भी इन दिनों माइथोलॉजिकल कॉन्टेंट दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं और इन कहानियों को खूब देखा भी जा रहा है. 

'कुरुक्षेत्र' के पहले सीजन का प्रीमियर 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर होगा. इसमें भारतीय इतिहास के सबसे बड़े धर्मयुद्ध की आंतरिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है, जिसने परिवार को परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया. अर्जुन की पीड़ादायक दुविधा से लेकर द्रौपदी के न्याय के लिए दृढ़ संकल्प तक; दुर्योधन की सत्ता की भूख से लेकर भीष्म पितामह की गंभीर बुद्धिमत्ता तक, यह एनिमेटेड सीरीज उन भावनाओं और दुविधाओं को जीवंत करती है, जिनके बारे में सदियों से बात हो रही है.

इसकी क्रिएटर अनु सिक्का है. इस सीरीज का निर्माण टिपिंग पॉइंट ने अलोक जैन, अनु सिक्का और अजित अंधारे के साथ मिलकर किया है. इसके राइटर-डायरेक्टर उजान गांगुली हैं. ‘कुरुक्षेत्र' को शायर-फिल्ममेकर गुलजार की भावपूर्ण रचनाओं ने और गहराई दी है, जिनके शब्द कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं.

