बिग बॉस 19 में कुणिका की तान्या मित्तल को सलाह, 'पैसे की चमक दिखाने की जरूरत नहीं'

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल जब से आई हैं अकसर वह पैसे की चकाचौंध दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब कुणिका ने उनको ये सलाह दे डाली है.

कुणिका सदानंद ने तान्या मित्तल को बिग बॉस 19 में दे डाली ये सलाह
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के ‘वीकेंड का वार' में सलमान खान ने एक स्पेशल टास्क का को अंजाम दिया. इस टास्क में घरवाले खुद में से एक लीडर चुनने को मजबूर हुए. अधिकांश कंटेस्टेंट्स ने जिशान को चुना, लेकिन कुणिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) ने सबको चौंका दिया. उन्होंने तन्या मित्तल (Tanya Mittal) को अपना लीडर चुना और कहा, 'तान्या हमेशा निष्पक्ष रहती हैं. एक टास्क के दौरान जब मुझे भाग लेने की इजाजत नहीं थी, तो तन्या ने मुझे रोक लिया कि मैं बिग बॉस हाउस के नियमों को ना तोडूं.' 

इतना ही नहीं, तान्या ने भी कुणिका को अपनी लीडर घोषित किया. उन्होंने कहा, 'कुणिका ने कप्तानी चुनते समय सभी बाधाओं को पार किया और सही फैसले लिए. नीलम गिरी ने भी कुणिका की तारीफ की, 'मुझे उनसे मजबूत वाइब्स मिलती हैं. वे एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं.' इस तरह बिग बॉस हाउस में कुणिका सदानंद की घर में स्थिति मजबूत होती जा रही है. एपिसोड में कुणिका ने महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा की. उन्होंने जोर देकर कहा, “महिलाओं को श्रेष्ठता की भावना से नहीं डरना चाहिए. लेकिन हमें अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए. मैंने तान्या को सलाह दी कि सभी के पास वैसा ही आर्थिक विशेषाधिकार नहीं होता, इसलिए पैसे का प्रदर्शन न करें. तन्या ने इसे सकारात्मक रूप से लिया.'

यह सलाह तान्या के व्यवहार से जुड़ी थी, अकसर वह इस बात को दिखाती हैं कि उनके पास कितना पैसा है. सलमान खान ने भी इस टास्क को सराहा, जो घरवालों की नेतृत्व क्षमता को परखता है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, कुणिका का रोल और महत्वपूर्ण होता जा रहा है. अब देखना यह है कि वह अपने इस गेम को आगे भी बनाए रखती हैं या गच्चा खा जाती हैं.

Kunickaa Sadanand, Tanya Mittal, Bigg Boss 19
