विज्ञापन

कुमार सानू की एक्स वाइफ ने पति के कुनिका सदानंद के साथ अफेयर पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं उस समय प्रेग्नेंट थी...

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य की शादी 1980 के दशक के अंत में हुई थी. 

Read Time: 2 mins
Share
कुमार सानू की एक्स वाइफ ने पति के कुनिका सदानंद के साथ अफेयर पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं उस समय प्रेग्नेंट थी...
कुमार सानू की एक्स वाइफ ने कुनिका सदानंद पर कही ये बात
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद, जो इन दिनों बिग बॉस 19 का हिस्सा हैं. उन्होंने सिंगर कुमार सानू के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने हाल ही में खुलासा किया कि वह शादीशुदा आदमी के साथ 27 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थीं. लेकिन उन्होंने किसी और के लिए उन्हें छोड़ दिया. कुनिका ने बताया कि वह अब इस बारे में इसलिए बात कर रही हैं ताकी वह लाइट फील कर सके. लेकिन अब कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने कुनिका के बयान पर अपना रिएक्शन दिया. 

रीता ने कहा, "जब उसने (कुनिका) सानू जी के किसी और के साथ अफेयर के बारे में बात की, तो वह भी यही कर रही थी. जब सानू जी उसके साथ रह रहे थे, उनका अफेयर चल रहा था, वह मुझसे शादीशुदा थे, मैं अपने बेटे की मां बनने वाली थी. " रीता ने कुनिका से यह भी पूछा कि वह 27 साल तक अपने दुख को कैसे दबा पाई, खासकर जब उसका एक 26 साल का बेटा है. 

आगे रीता ने कहा, "वह सबको बता रही है कि वह 27 साल से अपने दुख को दबा रही थी, तुम्हारा एक 26 साल का बेटा है. तुम्हें इतना दुख कहां से आया? हमने कभी नहीं सुना कि शादीशुदा होते हुए भी तुम किसी के साथ अफेयर कर सकती हो. तुम एक मां हो और मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूं. जब तुम्हारा 26 साल का बेटा है, तो तुम 27 साल के दुःख को कैसे दबा रही हो? तुम 70 साल की औरत से शादी कर सकती हो और तुम्हारा 26 साल का बेटा हो? मेरे देश में तो ऐसा नहीं है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य ने 1980 के अंत में शादी की थी. कपल के तीन बच्चे हैं. वहीं 1994 में कपल का तलाक हो गया. इसी दौरान कुमार सानू का नाम कुनिका सदानंद से जुड़ा था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kumar Sanu Ex-Wife, Kunika Sadanand, Kunickaa Sadanand, Entertainment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com