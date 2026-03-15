सलमान खान के घर में रहता था ये शख्स, 3 साल तक सोहेल खान के कमरे में रहे, बदली किस्मत, बोले- भाईजान से मिलकर बदली जिंदगी

बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं. यानी जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपनी मंजिल हासिल की है. बॉलीवुड के जाने-माने फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर का संघर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा है. उन्होंने संघर्ष का ऐसा दौर देखा है जब वह किसी और के घर में रहते थे और किसी तरह गुजारा करते थे. हाल में फराह खान ने एक शो के दौरान इन बातों का जिक्र किया. साथ ही इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि सलमान खान कैसे संघर्ष कर रहे लोगों की मदद करते हैं.

वायरल हो रहे एक वीडियो में फराह खान अविनाश गोवारिकर का खूबसूरत फार्महाउस दिखा रही हैं. इस दौरान स्वीमिंग पूल के किनारे कैजुअल बातचीत के दौरान वह कहती हैं कि, “एक समय था जब अविनाश के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वह तीन साल तक सलमान खान के घर में सोहेल खान के कमरे में रहे.”

सलमान से मिलकर बदली किस्मत

आगे वीडियो में अविनाश सलमान खान को लेकर बात करते नजर आते हैं. वह कहते हैं कि ‘जब मैं सलमान खान से मिला उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव आया. इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सलमान आपको पसंद करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कितने ही लोगों की जिंदगी बदली है'.

आज बड़ा नाम है अविनाश

इस व्लॉग में गोवारिकर के इंडस्ट्री में खुद को जमाने के लिए संघर्ष करने से लेकर बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फोटोग्राफरों में से एक बनने तक के शानदार सफर को भी दिखाया गया है. आज, वह फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े सितारों की शूटिंग करने और बड़े सेलिब्रिटी कैंपेन और मैगजीन कवर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं.

यह वीडियो गोवारिकर की लगन और सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान सहित फिल्म जगत से मिले सपोर्ट को दिखाता है. पिछले कुछ सालों में, अविनाश गोवारिकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पसंदीदा बन गए हैं, जो बड़े एक्टर और फिल्ममेकर के आइकॉनिक पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए जाने जाते हैं. एक संघर्ष करने वाले आर्टिस्ट से इंडस्ट्री के टॉप फोटोग्राफरों में से एक बनने का उनका सफर कई उभरते हुए क्रिएटिव लोगों के लिए इंस्पिरेशन की तरह है.