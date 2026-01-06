विज्ञापन

पारुल गुलाटी ने ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की दोबारा रिलीज को बताया 'डबल बोनस', बोलीं- नए साल का तोहफा

अभिनेत्री पारुल गुलाटी इन दिनों बेहद खुश और आभारी हैं, क्योंकि उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 अपनी पहली रिलीज के सिर्फ एक महीने बाद ही फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

नई दिल्ली:

अभिनेत्री पारुल गुलाटी इन दिनों बेहद खुश और आभारी हैं, क्योंकि उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 अपनी पहली रिलीज के सिर्फ एक महीने बाद ही फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इतनी जल्दी दोबारा रिलीज होना अपने आप में खास है और यह फिल्म को चुनिंदा फिल्मों की सूची में शामिल करता है. पारुल के लिए यह और भी खास है, क्योंकि यह उनकी पहली थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म है. पारुल के लिए यह अनुभव किसी सपने से कम नहीं है. अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म को एक नहीं, बल्कि दो बार बड़े पर्दे पर दर्शकों का प्यार मिलना वह भी इतने कम समय में, उनके लिए बेहद भावुक और यादगार पल है. पारुल इसे एक आशीर्वाद मानती हैं और नए साल की शानदार शुरुआत के तौर पर देखती हैं.

अपने जज्बात साझा करते हुए पारुल गुलाटी ने कहा, “यह मेरे लिए सच में डबल बोनस जैसा है और नए साल का सबसे खूबसूरत तोहफा ‘किस किसको प्यार करूं 2' मेरी पहली थिएटर फिल्म है और इतने कम समय में इसका दो बार सिनेमाघरों में रिलीज होना मेरे लिए बेहद खास और भावुक अनुभव है. ऐसा मौका जिंदगी में बहुत कम मिलता है. मैं खुद को बहुत खुशनसीब और आभारी महसूस कर रही हूं कि फिल्म को इतना प्यार मिला.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मौके उनके सफर पर विश्वास और मजबूत करते हैं और एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं. “एक कलाकार के लिए ऐसे पल यह याद दिलाते हैं कि हम यह काम क्यों करते हैं. मैं इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेती. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं दर्शकों और पूरी टीम की दिल से शुक्रगुजार हूं.” दोबारा रिलीज के साथ, किस किसको प्यार करूं 2 एक बार फिर दर्शकों को बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का मौका दे रही है.

