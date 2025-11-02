किंग का फर्स्ट लुक आया सामने, शाहरुख खान ने बर्थडे पर शेयर किया वीडियो, बोले- डर नहीं दहशत हूं

दुनिया भर में 2 नवंबर को SRK डे के रूप में मनाया जाता है, और बता दें कि यह इस बार और भी खास बन गया है. दअरसल, शाहरुख खान के जन्मदिन पर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उनकी मच अवेटेड फिल्म ‘किंग' का टाइटल रिवील वीडियो जारी किया, जिसमें SRK का लुक दिखाया गया और यह ‘पठान' के बाद दोनों की दूसरी कोलैबोरेशन है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म ‘किंग' साल 2026 में रिलीज़ होगी. यह फिल्म दर्शकों को शाहरुख खान का ऐसा रूप दिखाने वाली है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा, और बिना किसी शक यह दुनियाभर के फैंस को थ्रिल कर देगी.

किंग सिद्धार्थ आनंद की अब तक की सबसे बड़ी और मसालेदार फिल्म मानी जा रही है, जो उनके एक्शन स्टोरीटेलिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगी. ‘किंग' का टाइटल रिवील शाहरुख खान की शानदार पहचान का जश्न है, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की तरफ से फैन्स के लिए एक तोहफ़ा. इसे शाहरुख के बर्थडे पर रिलीज किया गया, जहां हम देखते हैं उस इंसान को जिसे सब किंग खान कहते हैं, अब वो उसी नाम के रोल में दिख रहे हैं और वो भी दमदार और जोश से भरे हुए अंदाज़ में. एक ऐसा किरदार जिसका नाम सिर्फ डर नहीं, बल्कि दहशत फैलाता है, जब वो कहता है “सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम” ‘किंग'.

इसमें फैंस ने एक खास बात नोट की शाहरुख खान किंग ऑफ हार्ट्स कार्ड को हथियार की तरह पकड़े दिखे. ये उनके असली नाम किंग ऑफ हार्ट्स यानी दिलों के बादशाह की तरफ इशारा है, चाहे पर्दे पर हों या असल ज़िंदगी में. उनका नया सिल्वर बालों वाला लुक, ईयररिंग्स और स्टाइलिश अंदाज़ पहले कभी नहीं देखा गया, जो कि बिलकुल नया और अलग है. ‘किंग' फिल्म साल 2026 में रिलीज़ होने वाली है, जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान पठान में साथ आए तो कई रिकॉर्ड तोड़ गई थी.