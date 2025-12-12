'जुम्मा चुम्मा गर्ल' किमी काटकर के बेटे की पर्सनैलिटी है बिग बी जैसी दमदार, फोटो देख फैंस बोले- वेलकम टू बॉलीवुड

80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस किमी काटकर को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी गोविंदा के साथ जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई थी. किमी को हम अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा स्टारर फिल्म 'हम' के पॉपुलर गाने 'जुम्मा-चुम्मा' से भी जानते हैं. किमी ने कई फिल्मों में काम किया और आज भी वह 'जुम्मा-चुम्मा गर्ल' के नाम से ही पॉपुलर हैं. किमी ने अचानक ही बॉलीवुड से किनारा कर लिया था और इस बात से उनके फैंस बहुत हैरान थे. अब एक्ट्रेस ग्लैमरस की दुनिया से अलग अपनी फैमिली के बीच समय बिताती हैं. उन्होंने साल 1992 में जाने-माने फोटोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर शांतनु शौरी से शादी रचाई थी. इस शादी से उन्हें बेटे सिद्धांत हुए, जो हैंडसमनेस में किसी एक्टर से कम नहीं हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं किमी काटकर के बेटे.



'जुम्मा-चुम्मा गर्ल' का बेटा

कुछ ही समय पहले किमी की उनके बेटे सिद्धांत के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. इस तस्वीर में किमी को उनके हैंडसम बेटे संग देखकर लोग पूछने लगे थे कि क्या वह फिल्मों में आने वाले हैं? क्योंकि लोगों ने सिद्धांत शांतनु शौरी को पहली बार देखा था. लोगों ने किमी के बेटे को गुड लुकिंग, हैंडसम और डैशिंग बॉय कहकर बुलाया था. सिद्धांत के बारे में किमी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है. सिद्धांत सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. वह अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, लेकिन सिद्धांत की पढ़ाई के लिए किमी फैमिली के साथ गोवा में ही रही थीं.



किमी काटकर की फिल्में

बात करें किमी की तो वह अब 60 साल की हो रही हैं. उन्होंने साल 1985 में फिल्म पत्थर दिल से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें जलजला, तोहफा मोहब्बत का, टार्जन, काला बाजार, दरिया दिल, धर्मयुद्ध, सोने पे सुहागा, इंतेकाम, जैसी करनी वैसी भरनी, खून का कर्ज, हम, सरफिरा और सियासत जैसी फिल्मों में देखा गया था. किमी ने बॉलीवुड में 6 से 7 साल तक काम किया और साल 1992 में बॉलीवुड से चुपचाप किनारा कर लिया. साल 1992 में उनकी आखिरी फिल्म जुल्म की हुकूमत रिलीज हुई थी, जिसमें उनके हीरो गोविंदा थे.