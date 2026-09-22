बिहार के जमुई में 10वीं की बच्ची से गलत व्यवहार पर भड़कीं दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, बोलीं- ऐसा सबक मिले कि इनकी रूह कांपे

बिहार के जमुई जिले में 10वीं क्लास की एक छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना ने पूरे देश और सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश पैदा किया है. भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी और एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन, खुशबू पाटनी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और बिहार के लोगों से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाएं. खुशबू पाटनी ने नाबालिगों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मंगलवार (22 सितंबर) को खुशबू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके जमुई में हुई घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया. आरोपियों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, "भारत को एक महान देश और विश्वगुरु बनना है. क्या ऐसा तब होगा जब महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान न हो? आपने बिहार का मामला देखा होगा, जहां गमछा पहने एक शख्स एक लड़के और लड़की को परेशान करता है, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ता है, उन्हें पीटता है और गुंडागर्दी करता है."

उन्होंने आगे कहा, "ये वही अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं जो अपनी रोज की कमाई भी नहीं कर पाते. ये वही लोग हैं जो नशे में धुत रहते हैं. ये वही जाहिल लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे क्यों पैदा हुए हैं और बस किसी और के हाथों की कठपुतली बन गए हैं. उन्हें लगता है कि वे ही इस देश की रक्षा करेंगे."

खुशबू ने सवाल उठाया कि उस आदमी को लड़के-लड़कियों के अपनी मर्जी से साथ होने, साथ घूमने या सिर्फ दोस्त होने पर क्या आपत्ति थी. उन्होंने कहा कि उसकी आपत्तियां उसकी अपनी असुरक्षाओं से जुड़ी हो सकती हैं और आरोप लगाया कि हो सकता है कि वह अपने परिवार में महिलाओं के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार देखते हुए बड़ा हुआ हो, जिससे उसे ऐसा व्यवहार सामान्य लगने लगा हो.

उन्होंने बिहार के लोगों से यह भी अपील की कि वे इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखें और खुद से सवाल करें कि इतने सालों बाद भी उनके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति इतनी खराब क्यों है. उन्होंने आगे कहा, "और यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है. दूसरे राज्यों में भी महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा खतरे में है. आपको इसे व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए और पूछना चाहिए: अगर हमारे राज्य से सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी आते हैं, तो हमारी कानून-व्यवस्था क्यों चरमरा गई है? क्या हम सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे? क्या हम खुद को दोष नहीं देंगे? लोग सरकार बनाते हैं और सरकार लोगों को बनाती है, है ना? तो क्या हमें खुद पर भी नजर नहीं डालनी चाहिए?"

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खुशबू ने लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि गमछा पहने वह आदमी जेल के पीछे हो और उसके बाकी साथी भी जेल में हों. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "इन्हें ऐसा सबक मिले कि इनकी रूह कांप जाए और ये ऐसी हरकत दोबारा न करें. मेरा संविधान मुझे पूरा हक देता है कि मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं. तुझसे पूछकर नहीं काटूंगी अपनी जिंदगी मेरे भाई. बच्चों से मत भिड़."