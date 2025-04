Kesari 2 First Review: रिलीज से 4 दिन पहले ही इस एक्टर ने देख ली अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2, दे दिया फिल्म का पहला रिव्यू

Kesari 2 First Review In Hindi: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर मचअवेटेड फिल्म ‘केसरी चैप्टर 2' 18 अप्रैल को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. जहां फैंस केसरी 2 की एडवांस बुकिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं रिलीज से 4 दिन पहले अक्षय कुमार की फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है, जो कि साउथ के एक्टर राणा दग्गुबाती ने दिया है. एक्स पर केसरी चैप्टर 2 को देखने की जानकारी देते हुए राणा दग्गुबाती ने एक पोस्ट शेयर किया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

राणा दग्गुबाती ने एक्स पर लिखा, अभी-अभी एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा केसरी चैप्टर 2: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग देखी. एक शक्तिशाली, महत्वपूर्ण फिल्म जो आपके अंदर के भारतीय को गहराई से जगाती है. यह ऐसी कहानी है जो सभी भाषाओं में देखने लायक है. हम @SureshProdns इस सिनेमाई रत्न को तेलुगु दर्शकों तक सिनेमाघरों में बेहतरीन तरीके से पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. यह देखने लायक है. और अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे द्वारा शानदार अभिनय किया गया है.

Just watched an incredible historical courtroom drama — Kesari Chapter 2: The Untold Story of Jallianwala Bagh.

A powerful, important film that stands tall and stays deep with the Indian in you.



This is storytelling that deserves to be seen across languages.

We @SureshProdns… pic.twitter.com/Kxj5CHqNjL