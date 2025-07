सनी देओल और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ टॉप पर आए अजय देवगन, ओटीटी पर इस फिल्म का जलवा बरकरार

ओटीटी के दौर में एंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए हर हफ्ते काफी कुछ मसालेदार आता है. ऐसे में अगर आप भी ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग रहा होगा. इस हफ्ते की टॉप फाइव ओटीटी फिल्मों की लिस्ट आ चुकी है और यहां आप जान सकते हैं कि इस हफ्ते में ओटीटी पर सबसे ज्यादा किन फिल्मों को देखा गया है. इन लिस्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार और सनी देओल की फिल्में शामिल हैं. चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते यानी 23 जून से 29 जून के बीच किन फिल्मों के सबसे ज्यादा देखा गया है.

अजय देवगन ने मारी बाजी

इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 है. ऑरमेक्स मीडिया की तरफ से जारी की गई मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में रेड 2 को व्यूज के हिसाब से टॉप पर रखा गया है. इंडिया के संभावित ऑडियंस के हिसाब से बनी इस लिस्ट में मिनिट्स के हिसाब से फिल्मों की रैंकिंग रखी गई है. इस लिहाज से अजय देवगन की फिल्म रेड 2 नंबर एक पर है. इसे इस हफ्ते में 4.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.रेड टू को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है और इसे जमकर देखा जा रहा है.

Top 5 most-watched films on OTT in India, for the week of Jun 23-29, 2025, estimated based on audience research

Note: Estimated number of Indian audience (in Mn) who watched at least 30 minutes. pic.twitter.com/lDk2u0z1ir