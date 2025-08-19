विज्ञापन

KBC 17 को मिला पहला करोड़पति, कभी इस कंटेस्टेंट ने शो के नाम पर दोस्तों को बनाया था बेवकूफ

चैनल ने इस खास पल का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसने दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन की शुरुआत 11 अगस्त से हो चुकी है. शो ने अपने पहले ही हफ्ते में दर्शकों की एक्साइटमें बढ़ा दी है. क्योंकि उत्तराखंड के आदित्य कुमार इस सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं. चैनल ने इस खास पल का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसने दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. प्रोमो में आदित्य कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों की एक मजेदार घटना शेयर की जिसमें उन्होंने दोस्तों के साथ मजाक किया था. 

आदित्य ने बताया, “कॉलेज में मैंने दोस्तों को कहा था कि मैं केबीसी के लिए चुन लिया गया हूं. पूरे हफ्ते मैंने यह मजाक चलाया कि शो की टीम वीडियो शूट करने आएगी. मेरे दोस्तों ने नई शर्ट-पैंट तक तैयार कर ली. लेकिन जब हफ्ते बाद कोई नहीं आया तो मैंने बताया कि यह मजाक था. इस बार जब मुझे केबीसी का असली कॉल आया तो किसी ने यकीन नहीं किया. मैसेज दिखाने के बाद ही दोस्तों ने भरोसा किया.” इस पर अमिताभ ने हंसते हुए कहा, “आप न सिर्फ पहुंचे, बल्कि बहुत ऊपर पहुंच गए हैं.”

आदित्य ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं और अब वह 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट सवाल के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं. क्या वह इस विशाल रकम को जीत पाएंगे, यह जानने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा. प्रोमो ने दर्शकों में इस रोमांचक पल को लेकर इंतजार और बढ़ा दिया है. ‘कौन बनेगा करोड़पति' का यह सीजन पहले ही चर्चा में है और आदित्य की यह अचीवमेंट शो की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा रही है.

