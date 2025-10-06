कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, देवर सनी कौशल ने बताया ससुराल में कैसा है माहौल? बोले- सभी नर्वस...

कौशल फैमिली में नन्हा मेहमान आने वाला है क्योंकि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. इसके चलते कपल की फैमिली में एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है और घर में सभी दिन गिन रहे हैं. इसी बीच 40 की उम्र में मां बनने जा रहीं कैटरीना कैफ और विक्की कैशल के प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद एक्टर सनी कौशल, जो विक्की के छोटे भाई हैं. उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि परिवार में नए मेंबर का स्वागत करने को लेकर क्या फिलींग है.

इंस्टैंट बॉलीवुड से बात करते हुए सनी कौशल ने कहा, सभी को बड़ी खुशी है और नर्वस भी है कि क्या होगा आगे जाके. उस दिन के आने का इंतजार कर रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और बेबी के आने का एक्साइटमेंट फैंस भी दिखा रहे हैं.

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 23 सितंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. पोस्ट में एक पोलोरॉइड स्टाइल फोटो थी, जिसमें विक्की को कैटरीना कैफ का बेबी बंप पकड़े देखा जा सकता है. जबकि एक्ट्रेस वाइट टॉप और जींस में नजर आ रही थीं. कैप्शन में कपल ने लिखा, "हम खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी साल 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा में हुई थी. कपल की शादी में फैमिली और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे. वहीं दोनों ने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार विक्की कौशल पीरियड ड्रामा छावा में नजर आए थे, जिसे लक्ष्मण उत्तेकर ने डायरेक्ट किया था और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थीं. वहीं अपकमिंग प्रोजेक्टर लव एंड वॉर में विक्की नजर आएंगे, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. कैटरीना की बात करें तो वह विजय सेतुपति के साथ श्रीराम राघवन की मैरी क्रिसमस में आखिरी बार नजर आई थीं.