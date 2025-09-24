विज्ञापन

कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी पोस्ट पर रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट ने किया ये कमेंट, अक्षय कुमार ने की ये अपील

कैटरीना कैफ ने प्रेग्नेंसी अनाउंस करने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट की तो फैन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. इनमें सेलेब्स के प्यार भरे कमेंट्स भी मजेदार थे.

कैटरीना कैफ की पोस्ट पर आलिया का कमेंट
नई दिल्ली:

विक्की कौशल से शादी के बाद से कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. जैसे ही वह पब्लिक इवेंट्स और मौकों से गायब होने लगीं उनके पहले बच्चे की उम्मीद करने की अफवाहें फैलने लगीं. गणपति उत्सव से कैटरीना गायब थीं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में भी विक्की अकेले पहुंचे थे. 23 सितंबर को कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाकर सबको चौंका दिया. अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट ने उनकी प्रेग्नेंसी की खबर पर रिएक्शन दिया है.

कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबर पर आलिया

पहले कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट साथ जिम किया करती थीं. कॉफी विद करण में उनके साथ नजर आने पर हर कोई हैरान था, हालांकि इससे साफ हुआ था कि कैटरीना और आलिया दोस्त भी हैं. हालांकि जब आलिया भट्ट, रणबीर कपूर को डेट करने लगीं, जिनसे कैटरीना कैफ का ब्रेकअप हो गया था, तब उनका रिश्ता जल्दी ही टूट गया. अब जब कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी का खुलासा किया तो आलिया ने एक डेडिकेटेड फैन की तरह उनकी पोस्ट पर कमेंट किया और खुशी जाहिर की. इंस्टाग्राम पर 'हार्ट इमोजी' के साथ उन्हें बधाई भेजते हुए, उन्होंने कैटरीना की खूबसूरत पोस्ट को 'लाइक' किया. अक्षय कुमार ने पोस्ट पर अपील करते हुए लिखा, प्लीज अपने बच्चे को पंजाबी और इंग्लिश दोनों बराबर सिखाना.

कैटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की

कैटरीना ने 23 सितंबर, 2025 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कोलैब पोस्ट अपलोड की. आखिरकार इस जोड़े ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. इस पोस्ट में विक्की और कैटरीना अपने जिंदगी के सबसे यादगार पल की एक पोलेरॉइड तस्वीर पकड़े हुए दिखाई दे रहे थे.

कैटरीना तस्वीर में सफेद क्रोशिया ड्रेस पहने अपने बढ़ते हुए बेबी बंप को सहलाती नजर आ रही हैं. कैटरीना ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वह और उनके पति अपने जीवन के सबसे अच्छे फेज की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने लिखा, "खुशी और ग्रैटिट्यूड से भरे दिलों के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे फेज की शुरुआत करने जा रहे हैं."

कैटरीना की गर्भावस्था की अटकलें तब शुरू हुईं जब कैटरीना ओवरसाइज कपड़ों में नजर आईं. यह मान लिया गया कि एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी छुपा रही थीं. बाद में एक इंटरनल सोर्स ने बताया कि कैटरीना प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही है. कैटरीना का यह वीडियो सितंबर 2025 में सामने आया था. कैटरीना इस वीडियो में बेज कलर का को-ऑर्ड सेट पहने और अपने पति विक्की कौशल के साथ के ब्यूटी की लिपस्टिक का प्रमोशन करती नजर आई थीं. वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

