कैटरीना कैफ ने शेयर की बेबी बंप की फोटो, पहली फोटो देख फैन्स दे रहे बधाई

कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेबी बंप की फोटो.

कैटरीना कैफ बेबी बंप
नई दिल्ली:

कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेबी बंप की फोटो. कैटरीना ने अपनी और विक्की कौशल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हुए हम बेहद खुश हैं और हमारा दिल झूम रहा है. बता दें कि ये कैटरीना कैफ की तरफ से पहली पोस्ट है. इससे पहले उनकी करीबी सोर्सेज ने एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रेग्नेंसी की खबर कनफर्म की थी.

कपल से जुड़े करीबी सोर्स ने NDTV को कनफर्म किया है कि कैटरीना अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और बच्चा अक्टूबर-नवंबर में आ सकता है. कैटरीना की प्रेग्ननेंसी की अटकलें महीनों से चल रही थीं. हालांकि विक्की और कैटरीना दोनों ही इस मामले पर चुप रहे हैं. अफवाहों के बाद, कैटरीना लाइमलाइट से दूर रही हैं. NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे के आने के बाद वह लंबी मेटर्निटी लीव लेंगी. एक्ट्रेस के करीबी सोर्सेज ने खुलासा किया है कि वह एक एक्टिव मां बनना चाहती हैं.

विक्की कौशल ने प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर क्या दिया था जवाब ?

बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान विक्की कौशल से कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की चर्चाओं के बारे में पूछा गया था. इस पर विक्की ने कहा था, "जहां तक खुशखबरी (प्रेग्नेंसी) की बात है, हमें इसे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होगी, लेकिन अभी इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. अभी बस 'bad news' को इंजॉय कीजिए. जब अच्छी खबर आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे."

कब हुई थी विक्की-कैट की शादी ?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 2021 में राजस्थान के खूबसूरत सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की. कैटरीना-विक्की की इस शादी में उनके करीबी लोग ही शामिल हुए थे. यह कपल अपने फैन्स को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी तस्वीरें दिखाता ही रहता है. काम की बात करें तो विक्की कौशल आखिरी बार पीरियड ड्रामा फिल्म 'छावा' में नजर आए थे. कैटरीना कैफ आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में नजर आई थीं.

