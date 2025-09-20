पक्का प्रेग्नेंट हैं कैटरीना कैफ! इंटरनेट पर बेबी बंप की फोटो वायरल, जानें कब बनेंगी मां

कैटरीना कैफ बीते एक साल से फिल्मी पर्दे से दूर हैं. पिछली बार एक्ट्रेस फिल्म मैरी क्रिसमस में दिखी थीं, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी. इसके बाद से कैटरीना को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है. ऐसे में लंबे समय से पर्दे से दूर रहने की वजह उनका प्रेग्नेंट होना बताया जा रहा है. बार-बार कैटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ रही हैं. अब सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में कैटरीना का बेबी बंप होने का दावा किया जा रहा है. अब इस वायरल पोस्ट पर कैटरीना के फैंस बहुत खुश हैं और खुद को कमेंट्स करने से रोक नहीं पा रहे हैं.
प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की तस्वीर वायरल?
रेडिट पर वायरल इस तस्वीर में कैटरीना कैफ को मरून रंग के गाउन में देखा जा रहा है. वह कैमरा से अलग खड़ी हुई हैं. वहीं, गुड न्यूज यह है कि इस तस्वीर में कैटरीना कैफ का बेबी बंप नजर आ रहा है. अब उनके फैंस इस तस्वीर को देख बहुत खुश हैं और उन्हें अब कैटरीना के पहले बच्चे का इंतजार है. इससे पहले खबर आई थी कि कैटरीना और विक्की बहुत जल्द अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि विक्की-कैटरीना अक्टूबर या नवंबर में मां-बाप बन जाएंगे. वहीं, प्रेग्नेंसी की अफवाहों के बीच कैटरीना फिल्मी पर्दे से गायब हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो मां बनने के बाद कैटरीना कैफ मैटरनिटी लीव पर रहेंगी और अपने बच्चे को संभालेंगी.
Here she is, BTS new picture of Katrina kaif for what looks like an ad
byu/Naive_Cause8984 inBollyBlindsNGossip
प्रेग्नेंसी अफवाहों पर क्या बोले थे विक्की कौशल?
मौजूदा साल के जून माह में फिल्म बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च पर जब विक्की कौशल से पत्नी कैटरीना की प्रेग्नेंसी पर सवाल किया गया था. तो इस पर एक्टर ने कहा, 'जहां तक गुड न्यूज का सवाल है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हैं. अभी आप बैड न्यूज एन्जॉय कीजिए और जब गुड न्यूज आएगी तो हम आपका मुंह मीठा जरूर कराएंगे'.
आपको बता दें, विक्की और कैटरीना ने साल 2019 में एक-दूजे को डेट करना शुरू किया था. साल 2021 में कपल ने राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा में शाही अंदाज में सात फेरे लिए थे. विक्की-कैटरीना की शादी बहुत टाइट सिक्योरिटी में हुई थी और इसमें उनके करीबी रिश्तेदार व दोस्त शामिल हुए थे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं