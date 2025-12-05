कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका की हुई शादी, ब्राइडल एंट्री में भाई के गाने पर डांस करते हुए की एंट्री

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी की शादी हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर छा गई हैं. दरअसल, कार्तिक आर्यन की बहन पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने पायलेट तेजस्वी सिंह से 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी की है, जो कि कार्तिक आर्यन का होमटाउन है. शादी की एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें कार्तिक की बहन उन्हीं के गाने जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने पर डांस करते हुए ब्राइडल एंट्री करते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो को देखने के बाद फैंस भी काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं.

शादी की तस्वीरें वायरल

कृतिका तिवारी और तेजस्वी सिंह ने पिंक कलर को शादी के खास दिन के लिए चुना. जहां कृतिका पिंक पेस्टल कलर के खूबसूरत लहंगे में दिखीं तो वहीं तेजस्वी ने पिंक शेरवानी का चुनाव किया. कपल की शादी के बाद की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे फैंस का प्यार मिल रहा है.