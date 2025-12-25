तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी रिलीज होते ही कार्तिक आर्यन ने दी क्रिसमस की बधाई, शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लिए भी आज का दिन यानी 25 दिसंबर बेहद खास है क्योंकि क्रिसमस के दिन ही दोनों की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हो चुकी है. फिल्म के लिए शुभकामनाएं और क्रिसमस की बधाई देते हुए दोनों ने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया. जबकि दूसरी तरफ चंकी पांडे ने कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें चंकी पूरे परिवार के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ऑल द बेस्ट टीम तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी. मेरी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो."

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी कर सकती है पहले दिन इतनी कमाई

फिल्म की बात करें तो फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हो गई है. 25 दिसंबर को आने वाली फिल्म को समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है. इसमें कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा, फिल्म में नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कहा जा रहा है कि तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी पहले दिन 2 से 5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. जबकि एडवांस बुकिंग में 54 लाख की कमाई फिल्म कर चुकी है.

इक्कीस और तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की होने वाली थी टक्कर

फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा मिलकर कर रहे हैं.इससे पहले यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस भी रिलीज होने वाली थी. लेकिन इसकी रिलीज डेट को आगे बढाया गया है. वहीं 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन भी पिछले कई साल से बॉलीवुड में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. 'प्यार का पंचनामा', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'लुका छुप्पी' और 'भूल भुलैया 2' ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया है.