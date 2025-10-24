एक्स हस्बैंड संजय कपूर के संपत्ति विवाद के बीच करिश्मा कपूर ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- पॉजिटिविटी

एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों चर्चा में हैं. दरअसल, उनके बच्चे समायरा और कियान पिता और दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेव कपूर के साथ उनकी संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं. इस विवाद के बीच करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया और जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह पोस्ट एक्ट्रेस ने दीवाली की एक तस्वीर के साथ फैंस के साथ शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा- शांतिपूर्वक यानी पॉजीटिविटी.

फोटो में करिश्मा कपूर हाथ में दिया लिए दिख रही हैं और उसी की तरफ देख रही हैं. वह पीच कलर के सूट में नजर आ रही हैं. इस पोस्ट पर रिया कपूर, सब पटौदी और रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी रिएक्शन दिया है. वहीं फैंस लोलो की खूबसूरती पर एक बार फिर फिदा हो गए हैं.

गौरतलब है कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का पिछले दिनों लंदन में पोलो मैच के दौरान कथित तौर पर हार्ट अटैक से निधन हो गया है. इसके बाद करिश्मा के बच्चों और संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरु हो गया है.