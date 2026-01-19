विज्ञापन

करिश्मा कपूर का 2016 में हुआ तलाक, बेबो बनने वाली थीं मम्मी- लोलो ने 13 फोटो में दिखाई कैसी थी 10 साल पहले लाइफ

करिश्मा कपूर का साल 2016 में दिवंगत संजय कपूर से तलाक हुआ था, जो काफी चर्चा में रहा था. हालांकि ट्रेंड 2016 के पोस्ट में लोलो ने इसका जिक्र नहीं किया है.  

Read Time: 1 min
Share
करिश्मा कपूर का 2016 में हुआ तलाक, बेबो बनने वाली थीं मम्मी- लोलो ने 13 फोटो में दिखाई कैसी थी 10 साल पहले लाइफ
करिश्मा कपूर ने 2016 को किया याद
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड 2016 चल रहा है, जिसमें सेलेब्स से लेकर आम आदमी अपनी 10 साल पुरानी यानी 2016 की अनदेखी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में अब तक कंगना रनौत, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर कियारा आडवाणी शामिल हो चुके हैं. जबकि करिश्मा कपूर ने भी अब इस ट्रेंड 2016 में एंट्री कर ली है. उन्होंने साल 2016 की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें करीना कपूर का बेबी बंप सुर्खियां बटोर रहा है. 

करिश्मा कपूर ने शेयर की 2016 की अनदेखी तस्वीरें

करिश्मा कपूर ने ट्रैंड 2016 फॉलो करते हुए अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनकी छोटी बहन करीना कपूर की पहली प्रेग्नेंसी के दिनों की अनदेखी तस्वीर शामिल है. इसके अलावा अन्य तस्वीरों में वह परिवार के साथ नजर आ रही हैं. जबकि कुछ फोटो में उनका फैशन साफ नजर आ रहा है. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 2016 फैमिली, फैशन, फ्रेंड्स और फीलिंग्स. 

ये भी पढ़ें- करिश्मा कपूर ने प्रिया कपूर की सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को बताया 'बेमतलब', एक्स ननद ने भी उठाए सवाल 

संजय कपूर से हुआ था करिश्मा कपूर का तलाक

Latest and Breaking News on NDTV

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2016 करिश्मा कपूर के लिए काफी मुश्किल भरा साल रहा है. दरअसल, संजय कपूर ने दिसंबर 2015 में क्रूरता के आधार पर मुंबई में तलाक फाइल किया था. जबकि 2016 में कपल का तलाक हो गया था. दोनों के दो बच्चे समायरा और कियान हैं, जिनकी कस्टडी करिश्मा कपूर को मिली थी. जबकि संजय कपूर को बच्चों से मिलने की इजाजत मिली थी. 

करीना कपूर की थी पहली प्रेग्नेंसी

Latest and Breaking News on NDTV

करीना कपूर और सैफ अली खान ने 2007 में फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की थी, जिसके बाद अक्टूबर 2012 में कपल ने शादी कर दी थी. वहीं 2016 में कपल बेटे तैमूर अली खान के पेरेंट्स बने. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karisma Kapoor, Karisma Kapoor Divorce, Kareena Kapoor Pregnancy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com