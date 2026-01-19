करिश्मा कपूर का 2016 में हुआ तलाक, बेबो बनने वाली थीं मम्मी- लोलो ने 13 फोटो में दिखाई कैसी थी 10 साल पहले लाइफ

सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड 2016 चल रहा है, जिसमें सेलेब्स से लेकर आम आदमी अपनी 10 साल पुरानी यानी 2016 की अनदेखी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में अब तक कंगना रनौत, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर कियारा आडवाणी शामिल हो चुके हैं. जबकि करिश्मा कपूर ने भी अब इस ट्रेंड 2016 में एंट्री कर ली है. उन्होंने साल 2016 की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें करीना कपूर का बेबी बंप सुर्खियां बटोर रहा है.

करिश्मा कपूर ने शेयर की 2016 की अनदेखी तस्वीरें

करिश्मा कपूर ने ट्रैंड 2016 फॉलो करते हुए अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनकी छोटी बहन करीना कपूर की पहली प्रेग्नेंसी के दिनों की अनदेखी तस्वीर शामिल है. इसके अलावा अन्य तस्वीरों में वह परिवार के साथ नजर आ रही हैं. जबकि कुछ फोटो में उनका फैशन साफ नजर आ रहा है. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 2016 फैमिली, फैशन, फ्रेंड्स और फीलिंग्स.

संजय कपूर से हुआ था करिश्मा कपूर का तलाक

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2016 करिश्मा कपूर के लिए काफी मुश्किल भरा साल रहा है. दरअसल, संजय कपूर ने दिसंबर 2015 में क्रूरता के आधार पर मुंबई में तलाक फाइल किया था. जबकि 2016 में कपल का तलाक हो गया था. दोनों के दो बच्चे समायरा और कियान हैं, जिनकी कस्टडी करिश्मा कपूर को मिली थी. जबकि संजय कपूर को बच्चों से मिलने की इजाजत मिली थी.

करीना कपूर की थी पहली प्रेग्नेंसी

करीना कपूर और सैफ अली खान ने 2007 में फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान डेटिंग शुरू की थी, जिसके बाद अक्टूबर 2012 में कपल ने शादी कर दी थी. वहीं 2016 में कपल बेटे तैमूर अली खान के पेरेंट्स बने.