करिश्मा के पीछे डांस कर रहा लड़का आज है स्टार, कभी करीना संग रहा अफेयर, 2026 में नेट वर्थ 310 करोड़, पहचाना क्या?

फिल्म 'दिल तो पागल है' के गाने 'ले गई' में करिश्मा कपूर के साथ बैकग्राउंड में बॉलीवुड के दो बड़े स्टार डांस कर रहे हैं. क्या आप इन दोनों को पहचान पाए? अगर नहीं, तो एक बार ध्यान से देखिए. इनमें से एक तो इंडस्ट्री पर राज करता है.

करिश्मा कपूर के साथ बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं दो सुपरस्टार

बॉलीवुड के चमकते सितारों के स्ट्रगल के दिनों के कई बेहतरीन और प्रेरणादायक किस्से हैं, जिनसे पता चलता है कि सफलता रातों-रात नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, संघर्ष और सही मौके से मिलती है. कुछ सितारों ने अपना करियर फिल्मों की असिस्टेंट टीम से शुरू किया, तो कुछ ने सपोर्टिंग रोल निभाए. वहीं कुछ ने कोरियोग्राफ़र की टीम में शामिल होकर बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया, और बाद में इसी छोटे से शुरुआती रोल ने उन्हें बड़े पर्दे का स्थापित हीरो बनाया.

इंस्टाग्राम और सोशल प्लेटफार्म पर इन दिनों एक पुराना फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें करिश्मा कपूर के एक हिट सॉन्ग के बैकग्राउंड में एक युवा डांसर दिख रहा है. यह वही गाना है ‘ले गई ले गई, दिल ले गई'- फिल्म दिल तो पागल है का सुपरहिट ट्रैक, जिसमें करिश्मा कपूर ने अपनी एनर्जी और स्टाइल से माहौल गरमा दिया था. लेकिन अगर आप ध्यान से पीछे की लाइन में नजर डालें, तो आपको एक बेहद फेमस बॉलीवुड स्टार की झलक दिखेगी, जो आज फिल्मों में हीरो के रूप में राज कर रहा है.

वो बैकग्राउंड डांसर कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर हैं. शुरुआती दिनों में शाहिद कपूर ने कोरियोग्राफ़र सरोज खान की डांस टीम का हिस्सा बनकर बैकग्राउंड डांसर के रूप में फिल्मों में काम किया था. इसी तरह के शुरुआती अनुभवों ने उनके डांसिंग स्किल्स और परफॉर्मेंस में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई. बाद में शाहिद कपूर बॉलीवुड में एक स्थापित लीड एक्टर बन गए, जिन्होंने जब वी मेट, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग दिखायी.

दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती बैकग्राउंड डांसिंग और छोटे रोल्स के बावजूद शाहिद ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की की. उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही, जिसमें उनका एक समय करीना कपूर के साथ अफेयर भी काफी चर्चा में रहा. हालांकि बाद में उन्होंने मीरा राजपूत से शादी की और फिलहाल दोनों साथ हैं. 2026 तक शाहिद कपूर की नेट वर्थ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 310 करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जो उनकी फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस वेंचर्स का नतीजा है.

