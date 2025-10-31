विज्ञापन

करिश्मा कपूर की 27 वर्षीय भतीजी की 5 फोटो, जिसके मामा से हुई थी लोलो की सगाई, नाना-नानी हैं सुपरस्टार

करिश्मा कपूर की भतीजी नव्या नवेली नंदा हैं, जो बॉलीवुड में भले ही एंट्री नहीं करना चाहती हों. लेकिन अक्सर चर्चा में रहती हैं.

90 के दशक की सुपरस्टार का नाम जब आता है तो करिश्मा कपूर टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल होती हैं. वह कपूर फैमिली की पहली बेटी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और एक सफल करियर बनाया. इसके बाद उनकी बहन करीना कपूर ने भी बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल किया. जबकि भतीजी की बात करें तो राहा इस मामले में बहुत छोटी हैं. लेकिन आज हम करिश्मा कपूर की उस भतीजी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके मामा से लोलो की सगाई हुई ती. यहां तक की नाना नानी तो लंबे समय से बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं.

ये और कोई नहीं बल्कि नव्या नवेली नंदा हैं, जो रिश्ते में करिश्मा कपूर की भतीजी लगती हैं. बेहद कम लोग जानते हैं कि नंदा फैमिली और कपूर फैमिली का खास रिश्ता है. दरअसल, नव्या के पिता निखिल नंदा, रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर के कजिन हैं.

जबकि निखिल नंदा की मां रितु नंदा, राज कपूर की बेटी और ऋषि कपूर की बहन हैं. इस नाते करिश्मा कपूर, नव्या नवेली नंदा की रिश्ते में बुआ लगती हैं.

वहीं नव्या नवेली नंदा के मामा यानी अभिषेक बच्चन से करिश्मा कपूर की सगाई हुई थी. हालांकि सालभर बाद कपल की सगाई टूट गई और उसी साल करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी.

नव्या नवेली नंदा की बात करें तो वह एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. जबकि उनके भाई अगस्तय इक्कीस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. हालांकि द आर्चीज के साथ वह ओटीटी डेब्यू कर चुके हैं.

नव्या नवेली नंदा पढ़ाई के साथ साथ पिता निखिल नंदा के बिजनेस में भी ध्यान दे रही हैं. जबकि उन्हें कई बात पॉडकास्ट में मां श्वेता नंदा और नानी जया बच्चन के साथ देखा गया है.

इतना ही नहीं नाना अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो में भी वह नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा नव्या सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

