पिता संजय कपूर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए बच्चे कियान और समायरा, मां करिश्मा कपूर संभालते हुए दिखीं, तस्वीरें-वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बीते दिन एक्स हस्बैंड संजय कपूर के अंतिम संस्कार में पहुंची. इस दौरान उनके बच्चे कियान कपूर और समायरा कपूर के अलावा करीना कपूर और सैफ अली खान भी पहुंचते हुए नजर आए. जबकि अंतिम संस्कार में संजय कपूर की वाइफ प्रिया सचदेव भी मौजूद नजर आईं. बता दें संजय कपूर का अंतिम संस्कार लोधी रोड श्मशान घाट (दयानंद मुक्तिधाम) में परिवार और करीबी सहयोगियों की उपस्थिति में किया गया. इसी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें संजय कपूर की बेटी समायरा और बेटा किआन इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं करिश्मा खुद भी काफी इमोशनल होती दिख रही हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि संजय कपूर बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम हैं. वहीं उन्हें पोलो काफी पसंद था. जबकि निधन के दौरान वह पोलो खेल रहे थे. रिपोर्ट्स की मानें तो संजय कपूर पोलो खेल रहे थे जब उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई. इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया. वहीं अस्पताल ले जाते हुए उनका निधन हो गया.

बिजनेसमैन के निधन के बाद उनके परिवार में वाइफ प्रिया कपूर, बच्चे समायरा, कियान (करिश्मा कपूर से शादी से ) सफायरा (प्रिया कपूर की पहली शादी से) और अजारियास (प्रिया कपूर से शादी से) हैं.

VIDEO | Delhi: Actor Karisma Kapoor attends the funeral of her ex-husband Sunjay Kapur.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VOqjJYfL3u