करीना कपूर समंदर किनारे छोटे बेटे जेह के साथ यूं एंजॉय करती आईं नजर, देखें वायरल Photos

छोटे बेटे जेह के साथ शेयर की फोटो

करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इस फोटो में उनके साथ उनका छोटा बीटा जेह भी नजर आ रहा है. ये फोटो उनके मालदीव वेकेशन के समय की है, जो उन्होंने अभी पोस्ट की है. इस फोटो में मां बेटे का खूबसूरत सा प्यार देखने को मिल रहा है. इस पोस्ट के साथ करीना ने कैप्शन में लिखा है 'Love, happiness, and courage to you always, Happy 6 months my life'. कैप्शन से साफ समझ आ रहा है कि, जेह आज 6 महीने का हो गया है और इसी मौके पर करीना ने फोटो शेयर की है. करीना कपूर की इस फोटो पर कुछ ही समय में 263 हजार लाइक आ चुके हैं. साथ ही फैन्स भी फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं.

करीना कपूर (Kareena Kapoor) का करियर

करीना कपूर के काम की बात करें तो उन्हें आखिरी बार 'अंग्रेजी मीडियम' फिल्म में देखा गया था. इसके अलावा वो अब आमिर खान के साथ 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म में नजर आएंगी. इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने अपने प्रेगनेसी पीरियड में पूरी कर ली थी. वहीं वे अपने अलगे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयारी कर रही हैं.