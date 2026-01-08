विज्ञापन

पंगे के मूड में नहीं अक्षय कुमार, मई में रिलीज करेंगे भूत बंगला

अक्षय कुमार साल 2026 की शुरुआत एक हॉरर कॉमेडी के साथ करने जा रहे हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है.

अक्षय कुमार 2026 की शुरुआत इस फिल्म के साथ कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार ने 2026 के लिए कमर कस ली है. जी हां इस की उनकी पहली फिल्म की रिलीज डेट लॉक कर ली गई है. हम अक्षय की आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' की बात कर रहे हैं जिसके मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट लॉक कर दी है. इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं और यह 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म हॉरर कॉमेडी के किंग, डायरेक्टर प्रियदर्शन और एक्टर अक्षय कुमार को 14 साल बाद एक साथ ला रही है. इस जॉनर के मास्टर्स, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार, हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्स लेकर आ रहे हैं. यह फिल्म उस सिनेमैटिक जादू को फिर से बनाने के लिए तैयार है जिसे दर्शक लंबे समय से मिस कर रहे थे.

कब रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की भूत बंगला?

बुधवार (7 जनवरी) को फिल्म मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बंगले से एक खबर आई है! दरवाजे 15 मई 2026 को खुलेंगे. सिनेमाघरों में मिलते हैं #BhoothBangla". इस फिल्म में तबू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी भी हैं. फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग राजस्थान, जयपुर और हैदराबाद में भी हुई है जिससे कहानी को एक रिच विजुअल टेक्सचर मिला है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी एक रहस्यमयी भुतहा घर और उसके आसपास होने वाले हंगामे के इर्द-गिर्द घूमती है. भूत बंगला का मकसद प्रियदर्शन की पिछली आइकॉनिक फिल्मों से जुड़े क्लासिक स्लैपस्टिक-मीट्स-हॉरर टोन को फिर से जिंदा करना है.

क्या है भूत बंगला का मकसद?

'भूत बंगला' का मकसद हल्के हॉरर एलिमेंट्स को आसान ह्यूमर के साथ बैलेंस करना है और सीधे-सीधे डराने कुछ अलग है. हाल के समय में हॉरर-कॉमेडी में दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ी है, इसलिए यह फिल्म जॉनर एक्सपेरिमेंटेशन के बजाय पुराने जमाने की कॉमिक टाइमिंग पर बेस्ड एक कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर पेश की जा रही है.

प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी भूत बंगला को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस, केप ऑफ गुड फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को फारा शेख और वेदांत बाली ने को-प्रोड्यूस किया है. कहानी आकाश ए कौशिक ने लिखी है और स्क्रीनप्ले रोहन शंकर, अबिलाश नायर और प्रियदर्शन ने लिखा है. डायलॉग रोहन शंकर ने लिखे हैं. यह फिल्म एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स ने प्रोड्यूस की है.

