करीना कपूर ने अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर किया लिप सिंक, देख कर फैंस बोले- बेहद खूबसूरत..

करीना कपूर की यह हमशक्ल बाबा  अनिरुद्धाचार्य  के एक महिला संग बातचीत पर लिंप सिंक रही हैं. इसमें बाबा पूछते हैं शादी हो गई? महिला कहती हैं- हां जी. बाबा पूछते हैं- पति क्या बोलते हैं?

करीना कपूर ने अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर किया लिप सिंक, देख कर फैंस बोले- बेहद खूबसूरत..
करीना कपूर की हमशक्ल ने अनिरुद्धाचार्य के वीडियो पर किया लिप सिंक
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर एक से एक बॉलीवुड स्टार्स के डुप्लीकेट की भरमार हैं. इसमें चाहे एक्टर्स हो या फिर एक्ट्रेस. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन के डुप्लीकेट इतने हैं कि पूछो ही मत. एक्ट्रेस की बात करें तो दिव्या भारती, करिश्मा कपूर और श्रीदेवी समेत कई एक्ट्रेस की हमशक्ल सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन कर रही हैं. अब करीना कपूर खान की इस हमशक्ल ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में करीना की हमशक्ल बाबा अनिरुद्धाचार्य के प्रवचन पर मजेदार लिप सिंक कर रही हैं.

करीना की हमशक्ल का मजेदार वीडियो (Kareena Kapoor Doppelganger Video)
वीडियो में देखेंगे कि करीना कपूर की यह हमशक्ल बाबा  अनिरुद्धाचार्य  के एक महिला संग बातचीत पर लिंप सिंक रही हैं. इसमें बाबा पूछते हैं शादी हो गई? महिला कहती हैं- हां जी. बाबा पूछते हैं- पति क्या बोलते हैं? महिला बताती है- पति तो गाली देके ही बोलते हैं. बाबा, नहीं तो.. गाली ही देते हैं, कभी आपको प्यार भी करते हैं? इस पर महिला बताती है- प्यार, पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आजतक 18 साल में. बाबा पूछते हैं- तो अपने पति से खुश हैं कि नहीं? महिला बताती है- गाली देते हैं, वैसे तो ठीक हैं'. बाबा कहते हैं, तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, गाली सुनाई नहीं देगी'. महिला कहती हैं- कई बार लगाने की कोशिश की है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती '. इस पूरे वीडियो पर करीना की हमशक्ल के एक्स्प्रेशन और खूबसूरती ने यूजर्स का दिल जीत लिया है.
 

करीना की हमशक्ल पर आया लोगों का दिल (Kareena Kapoor Doppelganger Impresses Netizens)
इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'आप बहुत ही खूबसूरत है, जिसको भी मिलोगी वो तो गाली तो क्या आप पर ज्यादा शक करेगा क्योंकि आप हद से ज्यादा खूबसूरत है'. दूसरा लिखता है, 'आपकी खूबसूरती करीना कपूर को भी फेल कर दे'. तीसरा यूजर लिखता है, यह तो करीना से भी  ज्यादा सुंदर है'. चौथा लिखता है, 'करीना कपूर की जो डुप्लीकेट है वह करीना कपूर से बहुत सुंदर है, इनके अंदर वास्तविकता झलकती है, जबकि करीना कपूर दुनिया भर का मेकअप लगाकर सुंदर लगती है'. बता दें, करीना कपूर की यह हमशक्ल रियल नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी से किया कमाल है.


 

