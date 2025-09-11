'कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि...', करण जौहर का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, टॉक्सिक लोगों पर कही ये बात

फिल्मकार करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वे यहां पर अपनी फिल्म और लाइफ से जुड़ी अपडेट्स साझा करते रहते हैं. आज उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा किया है. इसमें उन्होंने टॉक्सिक लोगों के नुकसान और सफलता के सीक्रेट फैंस के साथ साझा किए हैं. करण जौहर (Karan Johar Cryptic Post) ने इस पोस्ट में कई स्लाइड्स शेयर की हैं. इनमें उन्होंने अपने विचार फैंस के साथ साझा किए हैं. इन्हें शेयर करते हुए करण जौहर ने लिखा, "विचार जिनसे मैं सहमत हूं."

पहली स्लाइड में उन्होंने लिखा, "नियम 1: वे जो सोचते हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं." दूसरी स्लाइड पर लिखा था, "कभी-कभी आपकी कीमत तब तक नहीं दिखती जब तक आपकी अनुपस्थिति का एहसास न हो." तीसरी स्लाइड पर लिखा है, "एक रिमाइंडर: टॉक्सिक लोगों को नजरअंदाज करना खुद की देखभाल करना है." अन्य स्लाइड्स में लिखा था, "अगर आप छोटी-छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, तो आप बड़े काम नहीं कर सकते. सीखने लायक बनें. आप हमेशा सही नहीं होते. ऐसे लोगों को चुनें जो आपको चुनते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं देंगे क्योंकि वो आप हैं. फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपका साथ देंगे क्योंकि वो आप हैं. आपको बस अपने लोगों को ढूंढना है."

फिल्मों की बात करें तो करण जौहर की फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. इसे शशांक खेतान ने लिखा और डायरेक्ट किया है. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे बनाया गया है. इस रोमांटिक कॉमेडी में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल, और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार हैं. यह दुल्हनिया फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसके अलावा उनका प्रोडक्शन हाउस फिल्म ‘मिराय' को हिंदी में रिलीज कर रहा है. यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है. इसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता तेजा सज्जा लीड रोल निभाते दिखाई देंगे. इसके लिए करण जौहर ने तेजा का खास इंटरव्यू लिया था, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. इसमें करण जौहर ने बताया था कि इतने कम बजट में इतनी शानदार फिल्म बनाना उनकी कल्पना के परे था.