अहान-अनीत कर रहे एक-दूजे को डेट? करण जौहर ने लगाई सैयारा कपल की रिलेशनशिप पर मुहर!

इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव-स्टोरी फिल्म सैयारा की लीड स्टार कास्ट अहान पांडे और अनीत पड्डा अभी तक चर्चा में हैं. इस फ्रेश जोड़ी ने अपनी फिल्म से दर्शकों को दीवाना बना दिया था. इसके बाद से अहान और अनीत बार-बार सोशल मीडिया पर एक-दूजे संग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और इसी के साथ इनके अफेयर की भी बातें हो रही हैं. बार-बार अनीत और अहान की रिलेशनशिप की खबरें फैल रही हैं और अब इनकी कथित रिलेशनशिप पर बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर करण जौहर ने बड़ा हिंट दिया है. आइए जानते हैं क्या वाकई में अहान और अनीत के बीच कुछ चल रहा है?



अहान-अनीत कर रहे एक-दूजे को डेट?

करण जौहर को हाल ही में सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया में देखा गया था. इस दौरान करण जौहर ने अहान-अनीत के सवाल पर भी कुछ ऐसा हिंट दे दिया, जिससे सैयारा कपल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. करण ने पहले तो अनीत-अहान को आईटी कपल कहा और फिर बताया कि अभी उन्होंने इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है, इसलिए अगर वे डेटिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो मैं नहीं जानता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया है'. करण जौहर के इतना कहने के बाद एक बार फिर अहान और अनीत की अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. करण जौहर की इस बात नेटिजन्स का कहना है कि अहान और अनीत में कुछ तो जरूर चल रहा है.



सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म

बता दें, बीती 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और इंडियन सिनेमा के इतिहास में अभी तक कोई भी लव-स्टोरी फिल्म इतना मोटा बिजनेस नहीं कर पाई है. फिल्म सैयारा ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 570.67 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अहान पांडे ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही धमाका मचा दिया और अनीत के लिए बतौर एक्ट्रेस यह पहली फिल्म थी.



