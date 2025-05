करन जौहर ने माना  नेपो किड हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, उनके टैलेंट पर कही ये बात

फिल्म निर्माता करण जौहर से पूछा गया कि क्या "स्टार किड्स" को फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी कई अवसर मिलते हैं, लेकिन बॉलीवुड में बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता? इस पर करण ने राज शमानी के साथ उनके पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, टैलेंट के साथ निरंतरता बनाए रखने से ही कोई अभिनेता आगे बढ़ सकता है.उन्होंने कहा कि स्टार किड्स को अपने पैर जमाने के लिए अवसर मिलते हैं." लेकिन आप टैलेंट से मुकाबला नहीं कर सकते. उन्होंने शेयर किया कि तकनीकी रूप से नेपो किड्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर में अविश्वसनीय टैलेंट है. दोनों बहुत मेहनत करते हैं.

"Technically #AliaBhatt and #RanbirKapoor are Nepo kids, but they are OUTSTANDING TALENT and put alot HARD-WORK into their craft "



~ #KaranJohar on Nepotism 🔥🔥🔥pic.twitter.com/FAiL6VFhU4