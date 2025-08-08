पिछले 2 साल से फ्लॉप पर फ्लॉप दे रहे हैं करण जौहर, आखिरी को तो एनिमेटेड फिल्म जमकर धोया

बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी किसी फेमस डायरेक्टर-प्रोड्यूसर का जिक्र होता है, तो उसमें करण जौहर का नाम जरूर लिया जाता है, जिन्होंने कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई. साल 2023 में उनकी फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन उसके बाद से करण जौहर और उनके प्रोडक्शन हाउस धर्मा सुपरहिट फिल्म की तलाश में है और 8 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद भी उन्हें एक भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मिली. हालांकि उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 एवरेज रही थी. आइए आपको बताते हैं करण जौहर की 2 साल में रिलीज हुई फिल्मों के बारे में.

करण जौहर की 10 फिल्मों में केवल एक रही है हिट

योद्धा

सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था, जो 15 मार्च 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 55 करोड़ के बजट में 52 करोड़ की कमाई ही हासिल किया था.

ए वतन मेरे वतन

करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने साल 2024 में ए वतन मेरे वतन फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसमें सारा अली खान नजर आई थी. हालांकि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ये फिल्म खास फैंस को पसंद नही आई थी.

मिस्टर एंड मिसेज माही

जान्हवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही मई 2024 रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में 51.96 करोड़ की ही कमाई कर पाई. इसके चलते करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को भी दर्शकों का बेशुमार प्यार नहीं मिला.

बैड न्यूज

तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क स्टारर बैड न्यूज फिल्म भी धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई, लेकिन 80 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने 115.74 करोड़ की ही कमाई बॉक्स ऑफिस पर हासिल की.

जिगरा

धर्मा प्रोडक्शन ने सुपरस्टार आलिया भट्ट के साथ 2024 में जिगरा फिल्म बनाई, इस फिल्म में भाई बहन के स्ट्रांग बॉन्ड को दिखाया गया. फिल्म में आलिया एक्शन सीन करती नजर आईं, लेकिन बड़े पर्दे पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही. 80 करोड़ के बजट में सिर्फ 55 करोड़ ही फिल्म कमा पाई.

नादानियां

इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म नादानियां ओटीटी पर रिलीज हुई थी, जिसमें खुशी कपूर भी थीं. हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिले थे. वहीं इब्राहिम को उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल होना पड़ा था.

अकाल द अन कॉनक्योरड

गिप्पी ग्रेवाल और करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह पंजाबी हिंदी फिल्म थी, जो 2025 में रिलीज हुई. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई.

आप जैसा कोई

11 जुलाई 2025 को धर्मा प्रोडक्शन ने आर माधवन और फातिमा सना शेख स्टारर आप जैसा कोई फिल्म प्रोड्यूस की, जो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है. लेकिन फिल्म को ऐसा प्यार नहीं मिला.

सरजमीं

सरजमीं फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और उनके साथ काजोल ने उनकी मां की भूमिका निभाई, लेकिन ये फिल्म भी ओटीटी पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई.

धड़क 2

धर्मा प्रोडक्शन ने अगस्त में धड़क 2 रिलीज की, इस फिल्म में सिद्धार्थ चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आए, लेकिन धड़क वन के कंपैरिजन इस फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया है. वहीं 20 करोड़ का आंकड़ा ही फिल्म पार कर पाई है, जिसके चलते फिल्म फ्लॉप फिल्मों में गिनी जा रही है.