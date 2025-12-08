विज्ञापन

दादा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए करण देओल, बोले-'मैं आपको हर दिन याद करता हूं...'

धर्मेंद्र का  90वां जन्मदिन आज यानी सोमवार को मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर  सनी देओल के बेटे और एक्टर करण देओल ने अपने 'बड़े पापा' को शुभकामनाएं दी.

नई दिल्ली:

Dharmendra 90th birthday: धर्मेंद्र का  90वां जन्मदिन आज यानी सोमवार को मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर  सनी देओल के बेटे और एक्टर करण देओल ने अपने 'बड़े पापा' को शुभकामनाएं दी. करण ने कहा कि उन्होंने अपने दादा से बहुत कुछ सीखा है. वे खुद को कैसे पेश करते थे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते थे और उनका ज़मीन से जुड़ा रवैया. करण को अपने दादा में ये सभी बातें पसंद थी.  उन्होंने आगे कहा कि वह लगातार खुद में वही खूबियां लाने की कोशिश करते हैं. लेजेंडरी एक्टर के लिए उनका इमोशनल बर्थडे नोट कुछ ऐसा था, "बड़े पापा...मैं आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूं, आप खुद को कैसे पेश करते थे, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, ज़िंदगी में चाहे जो भी हो आप कैसे ज़मीन से जुड़े रहते थे. आज मैं जो कुछ भी बनने की कोशिश करता हूं... एक शांत दिमाग, एक दयालु दिल, एक मजबूत इंसान... यह सब आपसे ही सिखा है."

करण ने आगे लिखा, "आपके गले लगने से मुझे गर्माहट मिलती थी. आपका शांत दिलासा, आपने बिना कुछ कहे, सब कुछ ठीक महसूस कराया. मुझे इसकी इतनी याद आती है कि मैं बता नहीं सकता. बड़े पापा, आपके जैसा कोई कभी नहीं होगा. मुझे इस तरह से बनाने के लिए धन्यवाद, जिसे मैं बड़ा होने पर ही समझ पाया. मुझे उस तरह से प्यार करने के लिए धन्यवाद, जैसा सिर्फ़ आप ही कर सकते थे. मैं आपको हर दिन अपने साथ रखता हूं. मैं आपसे प्यार करता हूं. जन्मदिन मुबारक हो." उन्होंने आगे कहा, लेजेंडरी एक्टर को हर तरफ से जन्मदिन की बधाई मिल रही है.

इससे पहले, सनी देओल ने भी अपने हाल ही में गुज़रे पिता के लिए अपनी तारीफ़ ज़ाहिर की थी और कहा था कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे. इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, "आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर लव यू पापा. मिस यू." सनी के इंस्टा पोस्ट में धर्मेंद्र का एक थ्रोबैक वीडियो भी था जिसमें वे पहाड़ों की मनमोहक सुंदरता को निहार रहे थे. क्लिप में, जब सनी उनसे पूछते हैं, "तो पापा एन्जॉय कर रहे हैं?", तो धर्मेंद्र उनसे कहते हैं, "मैं सच में एन्जॉय कर रहा हूं बेटा, यह बहुत प्यारा है."

