Dharmendra 90th birthday:धर्मेंद्र के जन्मदिन पर देओल परिवार ने बदला वेन्यू, खंडाला के फार्म हाउस पर नहीं, अब यहां इतने बजे होगा सेलिब्रेशन!
धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर देओल परिवार ने बदला वेन्यू
नई दिल्ली:

Dharmendra 90th birthday : हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. 8 दिसंबर को वे अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. देओल परिवार  मुंबई में उनका जन्मदिन मनाएगा. इस खास मौके के लिए देओल परिवार ने उनके फैंस के लिए भी द्वार खोल दिया है, वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे. पहले यह कार्यक्रम खंडाला स्थित फार्महाउस में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसे मुंबई में करने का फैसला लिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र की स्मृति और विरासत का सम्मान करने के लिए यह फैसला लिया है. दरअसल दोनों भाई चाहते हैं कि एक्टर के फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें. इसी कारण उन्होंने फैंस को भी कार्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है, ताकि वे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ परिवार से भी मिल सकें. धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा लंबे समय तक काम किया. उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. उनके निधन से उनके फैंस को सदमा लगा था. हालांकि सनी और बॉबी की इस पहल से उन्हें परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा.

धर्मेंद्र की याद में कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा. फैंस सीधे आ सकते हैं. इसके लिए किसी पास या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. यह कोई जश्न नहीं है, बल्कि उनके 90वें जन्मदिन की याद में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी. 

