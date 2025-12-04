धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन पर उनके फार्महाउस मनाएंगे सनी देओल- बॉबी देओल, फैंस के लिए भी खुलेगा गेट

एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले हो गया. उनकी याद में उनके बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल अपने परिवार के साथ खंडाला में उनके फार्महाउस पर यह दिन मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. वे फैंस को आने और अपने पिता की विरासत का जश्न मनाने के लिए घर के गेट भी खोलेंगे. यह तब हुआ जब परिवार ने मशहूर स्टार का प्राइवेट अंतिम संस्कार किया. सनी देओल और बॉबी देओल ने सनी के बेटे करण देओल के साथ बुधवार को हरिद्वार में गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित कीं.

सनी, बॉबी ने धर्मेंद्र के लिए खास श्रद्धांजलि देने का प्लान बनाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल और बॉबी देओल ने बाकी परिवार के साथ मिलकर धर्मेंद्र की 90वीं जयंती को उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने के तौर पर मनाने का फैसला किया है. परिवार खंडाला में उनके फार्महाउस जाएगा. साथ ही ने फार्महाउस के गेट आम लोगों के लिए खोलने का फैसला किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, “सनी और बॉबी ने अपने पिता की याद और विरासत को सम्मान देने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है. उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते थे कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिले. इसीलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस के गेट खोलने का फैसला किया है जो आना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं. परिवार भी फार्महाउस पर फैंस से मिलेगा.”



सोर्स ने बताया, “ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेशल फैन इवेंट या कुछ और ऑर्गनाइज़ किया है, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं जो आकर अपने पिता की विरासत का सम्मान करना चाहते हैं. जहां तक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करने की बात है, वे इस पर सोच सकते हैं क्योंकि फार्महाउस का रास्ता हर किसी के लिए आसानी से एक्सेसिबल नहीं है. हालांकि, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग आने का प्लान बना रहे हैं, जो अभी कन्फर्म नहीं हुआ है.”

सनी देओल और बॉबी देओल, सनी के बेटे करण देओल के साथ बुधवार सुबह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र गंगा नदी में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित कीं.