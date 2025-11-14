विज्ञापन

करण-अर्जुन के सेट का BTS वीडियो वायरल, शाहरुख-सलमान ने बहुत मस्ती में शूट किए थे फाइट सीन

शाहरुख और सलमान स्टारर एक्शन-रोमांटिक फिल्म करण अर्जुन तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जिसका डायलॉग 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' आज भी बहुत पॉपुलर है और लोग इसे खूब एन्जॉय भी करते हैं. इस फिल्म के एक्शन सीन का BTS वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

नई दिल्ली:

शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर एक्शन-रोमांटिक फिल्म करण अर्जुन तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जिसका डायलॉग 'मेरे करण-अर्जुन आएंगे' आज भी बहुत पॉपुलर है और लोग इसे खूब एन्जॉय भी करते हैं. करण-अर्जुन ना सिर्फ एक फिल्म बल्कि फीलिंग्स और 90 के दशक का एक औरा भी है. सलमान ने करण तो शाहरुख ने फिल्म में अर्जुन (दो भाईयों) का रोल किया था. इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के असल गांवों में हुई थी. अब फिल्म की शूटिंग का एक बीटीएस वीडियो आपको करण-अर्जुन की कहानी और उनके गांव की याद दिला देगा.

करण-अर्जुन की शूटिंग ऐसे हुई थी

फिल्म की शूटिंग राजस्थान के भानगढ़ और कला गांव में हुई थी. फिल्म की शूटिंग 1994 में हुई थी और फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी. करण अर्जुन एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. बात करें वीडियो की तो इसमें करण और अर्जुन के फाइट सीन है, जो फिल्म के विलेन ठाकुर दुर्जन सिंह (अमरीश पुरी) के गुंडों से लड़ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि शाहरुख और सलमान खान की एक्शन सीन कैसे उनके बॉडी डबल से करवाए गए थे. शाहरुख और सलमान दोनों ही धूल भरी जगह में एक्शन और फाइट करते दिख रहे हैं. सेट पर गांव के लोग भी शूटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं. फिल्म के निर्देशक राकेश रोशन हैं, जो बहुत शानदार तरीके से फिल्म को शूट करते दिखे. फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर उनके बेटे ऋतिक रोशन थे.

गांव में आज भी है वो दुकान

फिल्म में दिखाई गई चूड़ियों की दुकान आज भी उस गांव में मौजूद है, जिस पर लिखा है- करण अर्जुन वाले भैया. जिन गांवों में इस फिल्म की शूटिंग हुई, आज भी वो फिल्म के नाम से मशहूर हैं. बता दें, करण जौहर में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी को बतौर एक्ट्रेस कास्ट किया गया था. करण अर्जुन 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म के बाद शाहरुख ने राकेश रोशन के साथ फिल्म कोयला (1997) की थी. कोयला भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. 

