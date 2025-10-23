पति को पत्नी के साथ काम करने से डर लगता है? कपिल शर्मा ने अभिषेक बच्चन ने पूछा ऐसा सवाल, यूं दिया जवाब

कपिल शर्मा अपने फनी नेचर के लिए जाने जाते हैं और अक्सर वो सेलिब्रिटीज से ऐसे-ऐसे सवाल पूछ लेते जिसका जवाब देने में उनके पसीने छूट जाते हैं. लेकिन इस बार कपिल शर्मा की बोलती अजय देवगन ने बंद करवा दी, उनका एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कपिल अभिषेक से उनकी शादी और फिल्मों के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब अभिषेक तो नहीं दे पाए लेकिन जब अजय देवगन से सवाल पूछा जाता है, तो वो कपिल शर्मा की बोलती बंद करवा देते हैं.

अजय देवगन ने की कपिल शर्मा की बोलती बंद

इंस्टाग्राम पर cmshow01 नाम से मेन पेज पर कपिल शर्मा शो का एक थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में कपिल शर्मा अभिषेक से पूछते हैं कि आपने शादी से पहले ऐश्वर्या के साथ पांच फिल्में की थी, लेकिन शादी के बाद केवल दो फिल्में ही की, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या विश्व सुंदरी होने के बाद भी पति को पत्नी के साथ काम करने से डर लगता है? जिसका जवाब अभिषेक बच्चन नहीं देते और बस कहते हैं ये पिटवाएगा. वहीं, जब ये सवाल अजय देवगन से पूछा गया, तो अजय कहते हैं तुमने हजार शो किए हैं, आज तक तुम अपनी बीवी को लेकर आए हो? कपिल भी डर जाते हैं और कहते हैं कि आप ये बात प्यार से भी पूछ सकते थे. सोशल मीडिया पर अभिषेक, अजय और कपिल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

ऐश्वर्या और अभिषेक की फिल्में

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने कुल 8 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिसमें 1 कैमियो रोल ही था. उनकी पहली फिल्म 2000 में रिलीज हुई ढाई अक्षर प्रेम के थी, इसके अलावा वो 2003 में कुछ ना कहो, 2005 में बंटी बबली में एक कैमियो सॉन्ग में दोनों नजर आए. 2006 में धूम 2, 2006 में उमराव जान और 2007 में गुरु में नजर आए. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, हालांकि शादी के बाद उन्होंने केवल दो फिल्में की सरकार राज 2008 और साल 2010 में रिलीज हुई रावण है. वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन हाल ही में कालीधर और हाउसफुल 5 में नजर आए थे. वहीं, ऐश्वर्या राय साउथ फिल्म पोन्नियिन सेलवन- पार्ट 2 में नजर आई थीं.