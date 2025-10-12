सैयारा भी रह गई पीछे, 10 दिनों में बजट से कई गुना कांतारा चैप्टर 1 ने वसूल ली इतनी कमाई

सिनेमा जगत में कभी-कभी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है 'कांतारा चैप्टर 1', जिसने अपने दमदार कथानक, सांस्कृतिक प्रस्तुति और भावनात्मक गहराई से न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा दिया. 10 दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' की कुल कमाई 397.65 करोड़ रुपए हो गई है. यह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है. यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं रही, बल्कि एक अनुभव बन गई, जिसे हर भाषा और हर क्षेत्र के दर्शकों ने अपनाया.

'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी, निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सबसे बढ़कर इसके विजुअल ट्रीटमेंट ने इसे और खास बना दिया. इसके हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम वर्जन ने समान रूप से दर्शकों को आकर्षित किया. सैकनिल्क के अनुसार, 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के पहले ही दिन 61.85 करोड़ रुपए की कमाई कर जबरदस्त शुरुआत की. इस आंकड़े में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कन्नड़ और हिंदी वर्जन की रही, लेकिन बाकी भाषाओं में भी इसे अच्छे दर्शक मिले.

दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 45.4 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन यह गिरावट ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई. फिल्म की कमाई फिर तेजी से बढ़ी और दो दिनों में इसने क्रमशः 55 करोड़ और 63 करोड़ रुपए की कमाई की, जो यह दर्शाता है कि वीकेंड पर दर्शकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ. सोमवार से गुरुवार के बीच, फिल्म की कमाई में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली, जो आमतौर पर हर फिल्म के साथ होता है.

फिर भी 'कांतारा चैप्टर 1' ने मजबूत पकड़ बनाए रखी और पहले हफ्ते का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 337.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. इसमें हिंदी वर्जन की कमाई 108.75 करोड़ रुपए रही, जो यह साबित करता है कि फिल्म ने नॉन-साउथ मार्केट में भी गहरी छाप छोड़ी. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी. नौवें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 22.25 करोड़ रुपए की कमाई की और शनिवार को एक बार फिर उछाल आया, जब यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा.

बता दें कांतारा चैप्टर वन ने रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्डवाइड 590 करोड़ की कमाई की है. जबकि इसी साल रिलीज हुई सैयारा का 570 करोड़ का आंकड़ा कांतारा 2 ने पार कर लिया है. जबकि पदमावत (585 करोड़) और संजू (589 करोड़) को भी कांतारा 2 ने पीछे छोड़ा है. बजट की बात करें तो कांतारा 2 125 करोड़ में बनी हैं.