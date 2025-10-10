विज्ञापन

'कांतारा चैप्टर 1' ने ऋषभ शेट्टी को बनाया अरबपति, आठ दिन में की बजट की चार गुना कमाई

ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' की कमाई में गुरुवार को और कमी देखी गई. वीकडेज में कमाई में गिरावट सामान्य है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में फिर से रफ्तार पकड़ेगी.

'कांतारा चैप्टर 1' ने ऋषभ शेट्टी को बनाया अरबपति, आठ दिन में की बजट की चार गुना कमाई
बजट से चार गुमा कमाई कर गई कांतारा: चैप्टर 1
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' की कमाई में गुरुवार को और कमी देखी गई. वीकडेज में कमाई में गिरावट सामान्य है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में फिर से रफ्तार पकड़ेगी. यह पीरियड ड्रामा फिल्म दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, 'कांतारा: चैप्टर 1' ने गुरुवार को 20.50 करोड़ रुपये नेट (टैक्स हटाकर) कमाए, जो सातवें दिन की कमाई से 5 करोड़ रुपये कम है. गुरुवार के आंकड़ों के साथ, फिल्म की आठ दिनों की कुल कमाई अब भारत में 334.94 करोड़ रुपये नेट हो गई है.

फिल्म के हिंदी वर्जन ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को भारत में 6.75 करोड़ से 7.25 करोड़ रुपये नेट की कमाई की. हालांकि कमाई में धीरे-धीरे कमी आ रही है, लेकिन 'कांतारा: चैप्टर 1' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है.

भारत में दिन-प्रतिदिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट):
दिन 1: 61.85 करोड़ रुपये
दिन 2: 45.4 करोड़ रुपये
दिन 3: 55 करोड़ रुपये
दिन 4: 63 करोड़ रुपये
दिन 5: 31.5 करोड़ रुपये
दिन 6: 34.25 करोड़ रुपये
दिन 7: 25.25 करोड़ रुपये
दिन 8: 20.50 करोड़ रुपये
कुल: 334.94 करोड़ रुपये

'कांतारा: चैप्टर 1' दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म है, जो यश की 'केजीएफ: चैप्टर 2' (1,215 करोड़ रुपये) से पीछे है. यह फिल्म इस हफ्ते विश्व की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने लियोनार्डो डिकैप्रियो की 'वन बैटल आफ्टर अनदर' और 'टेलर स्विफ्ट: द ऑफिशियल रिलीज पार्टी ऑफ अ शोगर्ल' को पीछे छोड़ा. ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया भी अहम भूमिकाओं में हैं. होमबाले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 125 करोड़ रुपये के बड़े बजट पर बनी थी और 2 अक्टूबर को कई भाषाओं में रिलीज हुई.

